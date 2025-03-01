https://ria.ru/20250301/ukraina-2002448210.html

На Украине пошли на отчаянный шаг после перепалки Зеленского с Трампом

На Украине пошли на отчаянный шаг после перепалки Зеленского с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

На Украине пошли на отчаянный шаг после перепалки Зеленского с Трампом

Сбор объявил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Всего за 30 минут "на ядерку" задонатили два миллиона гривен", — говорится в публикации. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:45:00+03:00

2025-03-01T13:45:00+03:00

2025-03-01T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинский банкир Олег Гороховский начал собирать деньги на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на переговорах в Белом доме, пишет украинское издание Фокус. "Сбор объявил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Всего за 30 минут "на ядерку" задонатили два миллиона гривен", — говорится в публикации. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/gabbard-2002432789.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон (штат)