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Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 01.03.2025 (обновлено: 13:46 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002447253.html
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине
На Украине нет нормальных собеседников, заявил РИА Новости замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:38:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине нет нормальных собеседников, заявил РИА Новости замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "На так называемой Украине нормальных собеседников нет", - ответил Медведев на вопрос о том, с кем говорить России и есть ли на Украине собеседники.
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украина, россия, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине

Замглавы Совбеза Медведев: на так называемой Украине нормальных собеседников нет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине нет нормальных собеседников, заявил РИА Новости замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"На так называемой Украине нормальных собеседников нет", - ответил Медведев на вопрос о том, с кем говорить России и есть ли на Украине собеседники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
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