https://ria.ru/20250301/ukraina-2002447253.html
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине
На Украине нет нормальных собеседников, заявил РИА Новости замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:38:00+03:00
2025-03-01T13:38:00+03:00
2025-03-01T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине нет нормальных собеседников, заявил РИА Новости замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "На так называемой Украине нормальных собеседников нет", - ответил Медведев на вопрос о том, с кем говорить России и есть ли на Украине собеседники.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине
Замглавы Совбеза Медведев: на так называемой Украине нормальных собеседников нет