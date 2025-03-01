https://ria.ru/20250301/ukraina-2002447253.html

Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине

Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

Медведев ответил на вопрос, с кем России говорить на Украине

На Украине нет нормальных собеседников, заявил РИА Новости замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:38:00+03:00

2025-03-01T13:38:00+03:00

2025-03-01T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине нет нормальных собеседников, заявил РИА Новости замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "На так называемой Украине нормальных собеседников нет", - ответил Медведев на вопрос о том, с кем говорить России и есть ли на Украине собеседники.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

украина

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Ольга Фомченкова

украина, россия, дмитрий медведев, в мире