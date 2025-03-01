https://ria.ru/20250301/ukraina-2002445234.html

Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России

Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России - РИА Новости, 01.03.2025

Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России

Минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, используя проценты от замороженных российских активов РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:24:00+03:00

2025-03-01T13:24:00+03:00

2025-03-01T15:04:00+03:00

россия

украина

франция

сергей боев

сергей лавров

евросоюз

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002459015_0:163:2748:1709_1920x0_80_0_0_c558a4e28f3cffbc07857b87efc6ae6e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, используя проценты от замороженных российских активов для их финансирования, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства. "Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО Украины. По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Боева, критическими потребностями ВСУ остаются системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), ракеты-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелая бронетехника и боеприпасы. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241019/ukraina-1978908215.html

https://ria.ru/20241126/es-1985748584.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, франция, сергей боев, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, в мире