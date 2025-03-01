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Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России - РИА Новости, 01.03.2025
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13:24 01.03.2025 (обновлено: 15:04 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002445234.html
Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России
Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России - РИА Новости, 01.03.2025
Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России
Минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, используя проценты от замороженных российских активов РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:24:00+03:00
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украина
франция
сергей боев
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нато
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, используя проценты от замороженных российских активов для их финансирования, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства. "Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО Украины. По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Боева, критическими потребностями ВСУ остаются системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), ракеты-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелая бронетехника и боеприпасы. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978908215.html
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россия, украина, франция, сергей боев, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Франция, Сергей Боев, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России

Киев предложил Франции производить оружие на средства от замороженных активов РФ

© AP Photo / Lewis JolyCистема ПВО VL MICA NG, представленная на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже
Cистема ПВО VL MICA NG, представленная на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Cистема ПВО VL MICA NG, представленная на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, используя проценты от замороженных российских активов для их финансирования, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.
"Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО Украины.
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По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Боева, критическими потребностями ВСУ остаются системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), ракеты-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелая бронетехника и боеприпасы.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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