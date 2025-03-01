Украина предложила Франции производство оружия за счет активов России
Киев предложил Франции производить оружие на средства от замороженных активов РФ
© AP Photo / Lewis JolyCистема ПВО VL MICA NG, представленная на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже
© AP Photo / Lewis Joly
Cистема ПВО VL MICA NG, представленная на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, используя проценты от замороженных российских активов для их финансирования, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.
"Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО Украины.
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По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Боева, критическими потребностями ВСУ остаются системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), ракеты-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелая бронетехника и боеприпасы.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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