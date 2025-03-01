https://ria.ru/20250301/ukraina-2002420769.html

Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД Сикорский

Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД Сикорский - РИА Новости, 01.03.2025

Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД Сикорский

Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский после завершившейся конфликтом встречи Владимира Зеленского с президентом... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:26:00+03:00

2025-03-01T10:26:00+03:00

2025-03-01T10:26:00+03:00

в мире

польша

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дональд трамп

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский после завершившейся конфликтом встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Польша будет поддерживать свободную Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир", – заявил глава польской дипломатии в социальной сети Х. Ранее Зеленского поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

польша

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, радослав сикорский