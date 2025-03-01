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Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД Сикорский
Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД Сикорский - РИА Новости, 01.03.2025
Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД Сикорский
Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский после завершившейся конфликтом встречи Владимира Зеленского с президентом... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:26:00+03:00
2025-03-01T10:26:00+03:00
2025-03-01T10:26:00+03:00
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский после завершившейся конфликтом встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Польша будет поддерживать свободную Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир", – заявил глава польской дипломатии в социальной сети Х. Ранее Зеленского поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, радослав сикорский
В мире, Польша, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Радослав Сикорский
Польша продолжит поддерживать Украину, заявил глава МИД Сикорский
Сикорский: Варшава продолжит поддерживать Киев до достижения справедливого мира