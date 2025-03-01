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Трамп не добивается смены режима на Украине, сообщил CBS - РИА Новости, 01.03.2025
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10:17 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002419610.html
Трамп не добивается смены режима на Украине, сообщил CBS
Трамп не добивается смены режима на Украине, сообщил CBS - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп не добивается смены режима на Украине, сообщил CBS
Президент США Дональд Трамп на фоне перепалки с Владимиром Зеленским не добивается смены режима на Украине, в Белом доме не обсуждали, кто может стать более... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:17:00+03:00
2025-03-01T10:17:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне перепалки с Владимиром Зеленским не добивается смены режима на Украине, в Белом доме не обсуждали, кто может стать более подходящим лидером, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "Хотя некоторые из союзников президента (США - ред.) призвали Зеленского уйти в отставку..., Трамп не добивается смены режима на Украине", - говорится в сообщении телеканала. По словам чиновников, в Вашингтоне не обсуждалось, кто на Украине может стать более подходящим лидером.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп не добивается смены режима на Украине, сообщил CBS

CBS: Трамп не добивается смены власти в Киеве, несмотря на перепалку с Зеленским

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне перепалки с Владимиром Зеленским не добивается смены режима на Украине, в Белом доме не обсуждали, кто может стать более подходящим лидером, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
«
"Хотя некоторые из союзников президента (США - ред.) призвали Зеленского уйти в отставку..., Трамп не добивается смены режима на Украине", - говорится в сообщении телеканала.
По словам чиновников, в Вашингтоне не обсуждалось, кто на Украине может стать более подходящим лидером.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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