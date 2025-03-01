https://ria.ru/20250301/ukraina-2002415164.html

NYP: Ермак настаивал, чтобы Зеленский подписал сделку не в Киеве, а в США

NYP: Ермак настаивал, чтобы Зеленский подписал сделку не в Киеве, а в США - РИА Новости, 01.03.2025

NYP: Ермак настаивал, чтобы Зеленский подписал сделку не в Киеве, а в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак настоял на подписании соглашения по ресурсам в Белом доме, хотя советник президента США Дональда Трампа по Украине РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:42:00+03:00

2025-03-01T09:42:00+03:00

2025-03-01T10:30:00+03:00

в мире

киев

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владимир зеленский

кит келлог

дональд трамп

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак настоял на подписании соглашения по ресурсам в Белом доме, хотя советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предлагал сделать это на встрече в Киеве, пишет New York Post со ссылкой на американского чиновника.Переговоры с участием Келлога и Зеленского состоялись 20 февраля в украинской столице. Они в том числе обсуждали договор о редкоземельных металлах. Позднее телеканал ABC уточнил, что в Киеве обновляют сделку по ресурсам, прошлую версию которой Украина отказалась подписывать."Келлог призвал <...> Зеленского подписать <...> договоренность о правах на минералы с Вашингтоном во время визита посланника в Киев на прошлой неделе", — говорится в публикации.По словам собеседника газеты, Ермак выступил за то, чтобы Зеленский подписал документ вместе с Трампом в Овальном кабинете. Келлог был готов уехать и оставить Украину без соглашения, которое можно было бы представить Трампу.Как пишет NYP, офис Зеленского буквально в последнюю минуту сменил курс и доставил документы к поезду, на который садился советник американского лидера.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

https://ria.ru/20250301/rubio-2002398598.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002393366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп