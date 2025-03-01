NYP: Ермак настаивал, чтобы Зеленский подписал сделку не в Киеве, а в США
NYP: Ермак настоял на подписании Зеленским сделки по ресурсам в Белом доме
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак настоял на подписании соглашения по ресурсам в Белом доме, хотя советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предлагал сделать это на встрече в Киеве, пишет New York Post со ссылкой на американского чиновника.
Переговоры с участием Келлога и Зеленского состоялись 20 февраля в украинской столице. Они в том числе обсуждали договор о редкоземельных металлах. Позднее телеканал ABC уточнил, что в Киеве обновляют сделку по ресурсам, прошлую версию которой Украина отказалась подписывать.
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"Келлог призвал <...> Зеленского подписать <...> договоренность о правах на минералы с Вашингтоном во время визита посланника в Киев на прошлой неделе", — говорится в публикации.
По словам собеседника газеты, Ермак выступил за то, чтобы Зеленский подписал документ вместе с Трампом в Овальном кабинете. Келлог был готов уехать и оставить Украину без соглашения, которое можно было бы представить Трампу.
Как пишет NYP, офис Зеленского буквально в последнюю минуту сменил курс и доставил документы к поезду, на который садился советник американского лидера.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.