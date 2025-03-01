https://ria.ru/20250301/ukraina-2002406584.html

В подполье рассказали о бандитских методах военкоматов

В подполье рассказали о бандитских методах военкоматов - РИА Новости, 01.03.2025

В подполье рассказали о бандитских методах военкоматов

Сотрудники военкоматов на Украине прибегают к "бандитским методам" для выманивания мужчин из домов с целью их силовой мобилизации, в частности, в Одессе... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:59:00+03:00

2025-03-01T07:59:00+03:00

2025-03-01T07:59:00+03:00

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украина

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сергей лебедев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине прибегают к "бандитским методам" для выманивания мужчин из домов с целью их силовой мобилизации, в частности, в Одессе зафиксирован случай умышленного повреждения коммуникаций, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) применяют откровенно бандитские действия, чтобы выманить людей для похищения", - заявил собеседник агентства. По его данным, в Одессе работники военкомата специально повредили телефонные, кабельные, интернет коммуникации. Как поясняет Лебедев, их целью было вынудить жителей вызвать ремонтников, чтобы насильно мобилизовать вышедших из дома мужчин. По его словам, это не единичный случай. "И я уверен - ТЦК на этом не остановятся... Начнут калечить машины и заниматься другим хулиганством", - предположил он. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999560273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, одесса, сергей лебедев