В подполье рассказали о бандитских методах военкоматов
Лебедев: ТЦК прибегают к бандитским методам для похищения мужчин
© Кадр видео из соцсетейСотрудники военкомата пытались задушить мужчину во время "силовой мобилизации" в городе Хмельницкий на западе Украины
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники военкомата пытались задушить мужчину во время "силовой мобилизации" в городе Хмельницкий на западе Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине прибегают к "бандитским методам" для выманивания мужчин из домов с целью их силовой мобилизации, в частности, в Одессе зафиксирован случай умышленного повреждения коммуникаций, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) применяют откровенно бандитские действия, чтобы выманить людей для похищения", - заявил собеседник агентства.
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"И я уверен - ТЦК на этом не остановятся... Начнут калечить машины и заниматься другим хулиганством", - предположил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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