https://ria.ru/20250301/ukraina-2002406244.html

Эксперт прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа

Эксперт прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025

Эксперт прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа

Перепалка Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме обнажила фундаментальное различие между Вашингтоном и Киевом в вопросе... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:53:00+03:00

2025-03-01T07:53:00+03:00

2025-03-01T07:54:00+03:00

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Перепалка Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме обнажила фундаментальное различие между Вашингтоном и Киевом в вопросе урегулирования украинского кризиса, считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Его слова приводит китайская государственная газета Global Times.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. По словам Ли Хайдуна, обмен колкостями между лидерами двух стран на публике нетипичен для современной истории международных отношений. "Он обнажил фундаментальные различия между ними (между Трампом и Зеленским - ред.) по вопросу о том, как разрешить украинский кризис", - приводит слова эксперта газета. Эксперт добавил, что такой пламенный обмен словами между Зеленским и Трампом "призван показать их избирателям, что они сильные лидеры, которые могут защищать интересы своих стран". Ли Хайдун отметил, что предстоит еще долгий путь, прежде чем Россия и Украина сядут за стол переговоров, и произошедший инцидент, вероятно, продемонстрирует администрации Трампа тот факт, что "положить конец кризису сложнее, чем она предполагала".

https://ria.ru/20250301/tramp-2002384665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский