https://ria.ru/20250301/ukraina-2002403710.html

Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье

Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье - РИА Новости, 01.03.2025

Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье

Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины в связи с повальной коррупцией среди властей и командования обратились к украинскому населению и призвали его к походу... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:02:00+03:00

2025-03-01T07:02:00+03:00

2025-03-01T07:03:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины в связи с повальной коррупцией среди властей и командования обратились к украинскому населению и призвали его к походу на Киев, сообщил РИА Новости представитель украинского антифашистского сопротивления."В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу", - сообщил собеседник агентства.По словам собеседника агентства, это не первый призыв к восстанию, звучащий от украинских военных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина