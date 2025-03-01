https://ria.ru/20250301/ukraina-2002403710.html
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье - РИА Новости, 01.03.2025
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье
Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины в связи с повальной коррупцией среди властей и командования обратились к украинскому населению и призвали его к походу... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:02:00+03:00
2025-03-01T07:02:00+03:00
2025-03-01T07:03:00+03:00
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины в связи с повальной коррупцией среди властей и командования обратились к украинскому населению и призвали его к походу на Киев, сообщил РИА Новости представитель украинского антифашистского сопротивления."В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу", - сообщил собеседник агентства.По словам собеседника агентства, это не первый призыв к восстанию, звучащий от украинских военных.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002100531.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье
Военные из украинской теробороны призвали народ идти на Киев из-за коррупции