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Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье - РИА Новости, 01.03.2025
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07:02 01.03.2025 (обновлено: 07:03 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002403710.html
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье - РИА Новости, 01.03.2025
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье
Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины в связи с повальной коррупцией среди властей и командования обратились к украинскому населению и призвали его к походу... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:02:00+03:00
2025-03-01T07:03:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины в связи с повальной коррупцией среди властей и командования обратились к украинскому населению и призвали его к походу на Киев, сообщил РИА Новости представитель украинского антифашистского сопротивления."В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу", - сообщил собеседник агентства.По словам собеседника агентства, это не первый призыв к восстанию, звучащий от украинских военных.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002100531.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, сообщили в подполье

Военные из украинской теробороны призвали народ идти на Киев из-за коррупции

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины в связи с повальной коррупцией среди властей и командования обратились к украинскому населению и призвали его к походу на Киев, сообщил РИА Новости представитель украинского антифашистского сопротивления.
"В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу", - сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, это не первый призыв к восстанию, звучащий от украинских военных.
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