https://ria.ru/20250301/ukraina-2002391033.html

В Госдуме назвали поведение Зеленского в США позором Украины

В Госдуме назвали поведение Зеленского в США позором Украины - РИА Новости, 01.03.2025

В Госдуме назвали поведение Зеленского в США позором Украины

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:15:00+03:00

2025-03-01T03:15:00+03:00

2025-03-01T03:15:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обернулась позором для Украины. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Поведение Зеленского на встрече с президентом США – это позор Украины. Зеленский вел себя явно некорректно и неуважительно к принимающей стороне. Это его полный провал и начало конца политической карьеры", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский стал жертвой своей же ненависти к России, собственных амбиций и политических интрижек. "Зеленский поплатился за попытки создать противодействие президенту США Трампу, поднимая против него бунт в европейских странах. Зеленский видимо рассчитывал найти в Белом доме пропитанных русофобской ненавистью политиков, но просчитался. Его цирковой номер провалился", - сказал депутат и добавил, что к власти в США пришли реалисты, которые осознают, каким прагматичным и созидательным путем идти, чтобы вернуть своей стране былое величие, и не станут потакать "амбициям и хотелкам Зеленского".

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф