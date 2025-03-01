В Госдуме назвали поведение Зеленского в США позором Украины
Депутат Шеремет назвал поведение Зеленского в США позором Украины
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обернулась позором для Украины.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Поведение Зеленского на встрече с президентом США – это позор Украины. Зеленский вел себя явно некорректно и неуважительно к принимающей стороне. Это его полный провал и начало конца политической карьеры", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский стал жертвой своей же ненависти к России, собственных амбиций и политических интрижек.
"Зеленский поплатился за попытки создать противодействие президенту США Трампу, поднимая против него бунт в европейских странах. Зеленский видимо рассчитывал найти в Белом доме пропитанных русофобской ненавистью политиков, но просчитался. Его цирковой номер провалился", - сказал депутат и добавил, что к власти в США пришли реалисты, которые осознают, каким прагматичным и созидательным путем идти, чтобы вернуть своей стране былое величие, и не станут потакать "амбициям и хотелкам Зеленского".