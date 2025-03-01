https://ria.ru/20250301/ukraina-2002384903.html

Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ

Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине после перепалки Владимира Зеленского в Белом доме,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:38:00+03:00

2025-03-01T01:38:00+03:00

2025-03-01T01:45:00+03:00

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вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине после перепалки Владимира Зеленского в Белом доме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера. "Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению", - сообщила журналист телеканала в социальной сети Х. Отмечается, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. По данным журналиста, украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002384443.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002381540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп