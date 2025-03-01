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Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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01:38 01.03.2025 (обновлено: 01:45 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002384903.html
Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ
Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ
В администрации президента США Дональда Трампа не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине после перепалки Владимира Зеленского в Белом доме,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:38:00+03:00
2025-03-01T01:45:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине после перепалки Владимира Зеленского в Белом доме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера. "Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению", - сообщила журналист телеканала в социальной сети Х. Отмечается, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. По данным журналиста, украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002384443.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Белый дом не уверен, что сможет добиться мира на Украине, пишут СМИ

CBS News: Белый дом не уверен, что сможет добиться прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа не уверены, что смогут добиться прекращения огня на Украине после перепалки Владимира Зеленского в Белом доме, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера.
"Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению", - сообщила журналист телеканала в социальной сети Х.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией
01:31
Отмечается, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. По данным журналиста, украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Администрация Трампа может прекратить военную помощь Украине, пишут в СМИ
01:04
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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