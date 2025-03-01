https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html

Не обезумели, а осатанели: Киев пытался убить митрополита Тихона

Не обезумели, а осатанели: Киев пытался убить митрополита Тихона - РИА Новости, 01.03.2025

Не обезумели, а осатанели: Киев пытался убить митрополита Тихона

Выступая на днях на коллегии ФСБ Владимир Путин говорил о том, что часть западных элит будет пытаться сорвать начавшийся российско-американский диалог, и надо... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:00:00+03:00

2025-03-01T08:00:00+03:00

2025-03-01T08:03:00+03:00

украина

киев

россия

дарья дугина

владимир путин

митрополит тихон (шевкунов)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

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Выступая на днях на коллегии ФСБ Владимир Путин говорил о том, что часть западных элит будет пытаться сорвать начавшийся российско-американский диалог, и надо использовать весь потенциал спецслужб для срыва подобных попыток. Сразу же после этих слов президент перешел к другой теме, напомнив о важности борьбы с международным терроризмом и о том, что большинство терактов последнего времени спланировано и организовано украинскими спецслужбами и их кураторами.Теракты украинских спецслужб направлены не только на предприятия ВПК и ТЭК, они унесли жизни уже многих наших сограждан — от Дарьи Дугиной до генерала Кириллова. Мы не знаем, сколько терактов было предотвращено, но в пятницу ФСБ сообщила о срыве убийства, которое могло стать не просто самым громким из совершенных за три года, но и окончательно перечеркнуть малейшую возможность переговоров с киевскими властями. Украинское Главное управление разведки планировало теракт против митрополита Тихона — одного из самых любимых в народе пастырей русской Церкви, главы Крымской епархии и просто очень близкого Владимиру Путину человека. Был завербован помощник митрополита, и планировалось устроить взрыв в столичном Сретенском монастыре, где часто бывает владыка Тихон (он возрождал обитель и долгие годы был ее наместником).Непосредственная подготовка к теракту велась еще с середины прошлого года, но само убийство хотели организовать уже в наступившем году. Целились не просто в монаха-епископа, но, по сути, и в президента России. Убийство митрополита было бы воспринято Владимиром Путиным как проявление абсолютного инфернального зла — и сделало бы невозможным любые, даже опосредованные контакты с Зеленским. На это и был расчет?Да, но киевские правители-выруси не понимают последствий своих действий. Им кажется, что русских можно запугать или вывести из себя, подтолкнув к непродуманным и безумным действиям. Им кажется, что массовый или индивидуальный террор способен изменить ход событий, — в идеале они хотели бы уничтожить Верховного главнокомандующего, но из-за невыполнимости замысла пытаются отыграться на его близких. Митрополит Тихон близок президенту в первую очередь не физически, а духовно — и это добавляет ему сил. Не для влияния на власть, как рассуждают примитивные или ангажированные кремленологи, а для влияния на дух времени, на ход нашей истории. Владыка в любом случае говорил бы и делал то же самое, что и сейчас, — вне зависимости от своих отношений с президентом. Добрый пастырь и мудрый державник, настоящий патриот, заботящийся не только о духовном, но и моральном, физическом здоровье русского народа, — он стал выразителем стремления к возрождению русской цивилизации, к устроению справедливого общественного уклада, к тому, чтобы жить по правде Божией. Не вследствие какой-то собственной исключительности или амбиций, а лишь в силу того, что в каждом времени есть те, кто олицетворяет движение вверх, к вечным ценностям. Ценностям, общим для всего большого русского народа, разделенного сейчас на Россию и Украину.Уничтожение на Украине православной церкви, ее подчинение властям было одной из главных целей сил, взявших власть в Киеве. Превращение Украины в не-Россию, в анти-Россию было невозможно без разрыва духовного единства нашего народа — и украинская церковь была его главным и, как казалось мелким бесам, последним символом. Тяжкие испытания, выпавшие на долю паствы УПЦ и ее иерархов, не сломали их: абсолютное большинство отказалось переходить к раскольникам. Но захват храмов, угроза запрета УПЦ — все это свидетельство не распада единства русского мира, как этого хотелось бы киевским временщикам, а лишь их бессилия в борьбе с тем, что несравнимо выше и сильнее их. Точно так же, как и попытка убийства митрополита Тихона: неужели они думают, что могут остановить ход русской истории, уничтожить единство русского народа (да, проходящего сейчас страшное испытание практически гражданской войной) убийством монаха, то есть человека, вручившего свою жизнь Спасителю?Да, они так думают. И это напоминает нам главное: "Мы русские, с нами Бог". А если Бог с нами — то кто с ними?

https://ria.ru/20250228/moskva-2002182739.html

https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002278276.html

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киев

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