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Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области
Удар нанесен в направлении вертолетной базы ВСУ под Ахтыркой Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T23:04:00+03:00
2025-03-01T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
рыбное
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении вертолетной базы ВСУ под Ахтыркой Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Ахтырка получила два удара. (Первый - ред.) севернее города, в направлении озера Рыбное. Там находится вертолётная база, которая вполне функционирует", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250301/udar-2002514376.html
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сумская область, рыбное, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Рыбное, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области

Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении вертолетной базы ВСУ под Ахтыркой Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ахтырка получила два удара. (Первый - ред.) севернее города, в направлении озера Рыбное. Там находится вертолётная база, которая вполне функционирует", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе по Сумской области
Вчера, 23:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРыбноеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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