https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области
Удар нанесен в направлении вертолетной базы ВСУ под Ахтыркой Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T23:04:00+03:00
2025-03-01T23:04:00+03:00
2025-03-01T23:04:00+03:00
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении вертолетной базы ВСУ под Ахтыркой Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Ахтырка получила два удара. (Первый - ред.) севернее города, в направлении озера Рыбное. Там находится вертолётная база, которая вполне функционирует", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250301/udar-2002514376.html
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сумская область, рыбное, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Рыбное, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы ВСУ в Сумской области