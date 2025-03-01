https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html

Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области

Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025

Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области

Удар нанесен в направлении вертолетной базы ВСУ под Ахтыркой Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T23:04:00+03:00

2025-03-01T23:04:00+03:00

2025-03-01T23:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

рыбное

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении вертолетной базы ВСУ под Ахтыркой Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Ахтырка получила два удара. (Первый - ред.) севернее города, в направлении озера Рыбное. Там находится вертолётная база, которая вполне функционирует", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250301/udar-2002514376.html

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сумская область, рыбное, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность