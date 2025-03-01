https://ria.ru/20250301/udar-2002514376.html

Подполье сообщило об ударе по Сумской области

Подполье сообщило об ударе по Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025

Подполье сообщило об ударе по Сумской области

Удар нанесен в направлении места дислокации подразделений нацгвардии Украины в Лебедине Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T23:02:00+03:00

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украина

сумская область

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении места дислокации подразделений нацгвардии Украины в Лебедине Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Лебедин получил прилет в 22.15. Сообщают, что прилет был в районе нацгвардии, которая расположена около железнодорожной станции. После взрыва в том направлении поехали скорые", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html

украина

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украина, сумская область, безопасность, сергей лебедев