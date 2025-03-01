https://ria.ru/20250301/udar-2002514376.html
Подполье сообщило об ударе по Сумской области
Подполье сообщило об ударе по Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе по Сумской области
Удар нанесен в направлении места дислокации подразделений нацгвардии Украины в Лебедине Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T23:02:00+03:00
2025-03-01T23:02:00+03:00
2025-03-01T23:12:00+03:00
украина
сумская область
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении места дислокации подразделений нацгвардии Украины в Лебедине Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Лебедин получил прилет в 22.15. Сообщают, что прилет был в районе нацгвардии, которая расположена около железнодорожной станции. После взрыва в том направлении поехали скорые", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html
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украина, сумская область, безопасность, сергей лебедев
Украина, Сумская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по Сумской области
Подполье: по месту дислокации нацгвардии Украины в Сумской области нанесен удар