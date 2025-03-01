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Подполье сообщило об ударе по Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 01.03.2025 (обновлено: 23:12 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/udar-2002514376.html
Подполье сообщило об ударе по Сумской области
Подполье сообщило об ударе по Сумской области - РИА Новости, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе по Сумской области
Удар нанесен в направлении места дислокации подразделений нацгвардии Украины в Лебедине Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T23:02:00+03:00
2025-03-01T23:12:00+03:00
украина
сумская область
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении места дислокации подразделений нацгвардии Украины в Лебедине Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Лебедин получил прилет в 22.15. Сообщают, что прилет был в районе нацгвардии, которая расположена около железнодорожной станции. После взрыва в том направлении поехали скорые", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250301/udar-2002514630.html
украина
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украина, сумская область, безопасность, сергей лебедев
Украина, Сумская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по Сумской области

Подполье: по месту дислокации нацгвардии Украины в Сумской области нанесен удар

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Удар нанесен в направлении места дислокации подразделений нацгвардии Украины в Лебедине Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Лебедин получил прилет в 22.15. Сообщают, что прилет был в районе нацгвардии, которая расположена около железнодорожной станции. После взрыва в том направлении поехали скорые", - рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Подполье сообщило об ударе в направлении вертолетной базы в Сумской области
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьБезопасностьСергей Лебедев
 
 
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