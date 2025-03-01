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Водителям сообщили об изменениях правил постановки авто на учет с 1 марта
Водителям сообщили об изменениях правил постановки авто на учет с 1 марта - РИА Новости, 01.03.2025
Водителям сообщили об изменениях правил постановки авто на учет с 1 марта
Процесс регистрации автомобилей в ГИБДД меняется с 1 марта. Теперь не придется предъявлять полис ОСАГО при постановке на учет, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:14:00+03:00
2025-03-01T03:14:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Процесс регистрации автомобилей в ГИБДД меняется с 1 марта. Теперь не придется предъявлять полис ОСАГО при постановке на учет, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.“С этого момента больше не понадобится предъявлять страховку на авто, но отсутствие полиса на момент регистрации не освобождает от обязанности его оформить для последующей эксплуатации автомобиля. Для доставки авто в ГАИ можно приобрести краткосрочный страховой полис”, — объяснил юрист.Еще одна новация — невозможность застраховать авто без уплаты утилизационного сбора. Это должно покончить с доначислением сбора уже после регистрации. На цены новация вряд ли повлияет, если речь не идет о дорогом авто или о перепродаже, считает Денисов.Помимо этого, с 1 марта можно будет снять авто с учета сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Правда, сделать это сможет лишь тот, кто провел сделку через Госуслуги или удостоверил у нотариуса, а также в случае отчуждения транспорта по решению суда, заключил юрист.
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общество, авто, иван денисов, осаго, гибдд мвд рф, рэу имени г. в. плеханова, россия
Общество, Авто, Иван Денисов, ОСАГО, ГИБДД МВД РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия
Водителям сообщили об изменениях правил постановки авто на учет с 1 марта
Юрист Денисов: с 1 марта для постановки авто на учет не потребуется полис ОСАГО