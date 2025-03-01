"Маляр с молотком". Как ловили самую жестокую преступницу в России
© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
© Depositphotos.com / cunaplus
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Дина Горина. Восемь лет небольшой городок Красноуфимск в Свердловской области жил в страхе — не оставляя следов, маньяк убивал пенсионерок, причем жертвы сами пускали его домой. Когда серийника все же раскрыли, следователи сильно удивились.
Ремонт
В мае 2010-го жители дома на улице Ухтомского вызвали сотрудников МЧС. Несколько дней в квартире соседки, 81-летней Валентины К. (имена всех жертв изменены), громко мяукала кошка.
Вскрыв дверь, спасатели и жители дома ужаснулись — зловонный запах, квартира разгромлена, пол мокрый. В ванне, полной воды, лежала Валентина с пробитой головой. Она была мертва уже несколько дней.
Это была уже 17 жертва в серии, которую свердловским оперативникам не удавалось раскрыть восемь лет.
На этот раз помогла случайность: соседка убитой вспомнила, что недавно пенсионерка хотела побелить потолки в квартире и обратилась к знакомой, которая занималась ремонтом.
Подработка
Тридцатилетняя домохозяйка Ирина Гайдамачук была образцовой женой и матерью: воспитывала дочь, участвовала в школьных мероприятиях, председательствовала в родительском комитете. Но жить полноценной жизнью мешало пристрастие к алкоголю.
Семья пыталась с этим бороться: муж не давал Ирине деньги, а купленный алкоголь выливал в раковину. Но Гайдамачук находила способы зарабатывать: сперва вязала вещи на заказ, потом стала подрабатывать маляром. Брала недорого, так что ее услуги пользовались спросом у пенсионеров.
Графин и рюмки
В 2002-м Гайдамачук белила потолки Елене Р. Пенсионерка собралась оплатить работу и открыла шкатулку. Ирина увидела пачку денег и тут же решила их украсть. Попросила хозяйку принести воды, а пока та ходила на кухню, залезла в коробку с деньгами. Елена, вернувшись, увидела это и начала кричать. Гайдамачук схватила оказавшийся под рукой молоток и нанесла пожилой женщине несколько ударов по голове — они оказались смертельными. Забрав награбленное, преступница закрыла квартиру на замок и купила в ближайшем магазине водку.
Соцзащита
Соседи нашли Елену Р. лишь через несколько дней, когда почувствовали неприятный запах. Задержать убийцу по горячим следам не удалось.
Почувствовав себя неуязвимой, Гайдамачук и продолжила убивать: за полгода оперативники обнаружили еще девять трупов. Ирина представлялась пенсионеркам сотрудницей ЖЭК, пожарной службы или соцработницей. Но один раз все-таки промахнулась.
"Соцзащита, откройте, пожалуйста", — услышала Ольга Т. в один из февральских дней 2003-го. Накануне она как раз заметила в подъезде своего дома на улице Советской объявление о плановой проверке квартир, написанное от руки. Приоткрыв дверь, пенсионерка увидела улыбчивую молодую женщину.
"Если вы сотрудница, покажите, пожалуйста, удостоверение", — попросила Ольга. Тогда женщина стала копаться в сумке, но вместо документов достала молоток и нанесла хозяйке квартиры несколько ударов по голове. Пенсионерка закричала, и на лестничную площадку выбежал сосед. Гайдамачук пришлось скрыться.
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Блондинка
Раненая Ольга Т. дала показания в милиции. Она запомнила, что нападавшая блондинка, и детально описала ее внешность. Но пострадавшей не поверили. Некоторое время следствие считало, что серийник — переодетый мужчина.
Окончательно убедиться в том, что преступник женщина, помогла важная улика. В одной из квартир Гайдамачук оставила молоток, на котором сыщики обнаружили женские отпечатки пальцев и частицы ДНК, принадлежащие сразу нескольким жертвам. Тогда все убийства объединили в серию.
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкСотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
Фоторобот, составленный выжившей пенсионеркой, появился на улицах города. Портрет сопровождал текст: "Граждане! Никогда в истории Красноуфимска не было такой серии жестоких убийств. Настало время, когда все мы, жители города и района, должны объединиться против убийцы! Приметы преступницы: молодая женщина ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Только совместными усилиями мы сможем остановить и задержать убийцу".
Город охватила паника: светловолосых женщин, подходящих под описание, останавливали сотрудники милиции для проверки личности. Напротив дома Гайдамачук тоже висела листовка. Соседи и знакомые заметили сходство. Ирина перекрасилась в брюнетку и ненадолго затаилась.
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Подозреваемая
Еще семь лет Гайдамачук убивала по тому же сценарию — втиралась в доверие к жертвам, иногда пила с ними чай, знакомилась, чтобы побольше узнать об их жизни и возможных накоплениях. Правда, обогатиться не получилось: часто она уходила ни с чем, иногда забирала золотые украшения и деньги, обычно не больше тысячи рублей. Лишь раз нашла у погибшей 16 тысяч.
Несколько раз пыталась скрыть следы убийства: оставляла включенный утюг или зажженную свечку. Но пожара ни разу и не произошло.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала в Красноуфимске Свердловской области
Здание железнодорожного вокзала в Красноуфимске Свердловской области
Когда в Красноуфимске ситуация накалилась до предела, Гайдамачук стала выбираться в соседние города. В феврале 2008-го серия убийств прокатилась по Екатеринбургу, Дружинино, Серову. За несколько дней погибло шесть человек. Одной из жертв была мать заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. На раскрытие преступления бросили все силы.
И уже через месяц, в марте 2008-го, на железнодорожном вокзале города задержали жительницу Верхней Туры Марию Валееву, которая нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. После нескольких допросов она призналась во всех преступлениях.
По словам Валеевой, однажды она стала жертвой группового изнасилования в квартире некой пенсионерки. После пережитого начала мстить всем пожилым женщинам.
Когда дело уже направляли в суд, в Серове произошло новое убийство. Валеева заявила, что признания выбили у нее силой.
«
"С самого начала меня заставляли признаться в убийствах. Я отказывалась — начинали колотить, показывали биту и говорили, что изнасилуют ею, если я не признаюсь, — говорила она. — Несколько дней не кормили. Надевали на голову пакет, чтобы я не могла дышать. Я держалась до последнего, но они привезли ко мне маму и дочку и сказали: мать посадим, ребенок попадет в детдом! И я сдалась".
Трех следователей тогда отправили в тюрьму за пытки, еще двое отделались условными сроками.
Последняя жертва
Ирина тем временем вернулась в Красноуфимск. Милиции она больше не боялась и готовилась к нападениям. Жертв теперь выбирала жертв из числа соседок. С одной из них, Валентиной К., убийце удалось расправиться лишь со второй попытки.
Гайдамачук была знакома с ней давно, даже помогала с ремонтом. В тот день она постучалась в дверь пенсионерки с просьбой одолжить денег. За спиной держала молоток. Но в последний момент убийцу спугнул сын хозяйки, так что Ирина ушла ни с чем.
А в мае 2010-го Валентина сама обратилась к Гайдамачук за помощью — пригласила клеить обои. Преступница 18 раз ударила жертву молотком по голове, потом перенесла тело в ванну. Квартиру, как всегда, закрыла на ключ.
Задержание
После разговора с соседями Валентины К. оперативники вышли на след преступницы и вскоре доставили ее в отделение, где сняли отпечатки пальцев. Как оказалось, паспорта у Ирины нет: она оставила его в качестве залога в другом городе еще до переезда в Красноуфимск. Поэтому ее так долго не могли вычислить.
Экспертиза подтвердила версию сыщиков: отпечатки пальцев на молотке принадлежат Гайдамачук. К тому моменту на ее счету было 17 убийств пенсионерок в возрасте от 60 до 90 лет. Общая сумма награбленного не превышала 40 тысяч рублей.
Тома уголовного дела
Вину Ирина признала сразу и всячески содействовала следствию. На допросе заявила: убивала, потому что нужны были деньги на водку.
Наказание
Расследование длилось больше года. За это время потерпевшими признали 21 родственника убитых пенсионерок, а уголовное дело насчитывало 443 тома.
Первые слушания начались в феврале 2012-го. По словам следователя Александра Шляпина, несмотря на признание в убийствах, было непохоже, что обвиняемая раскаивается. "Она исходила из убеждения, что каждый пенсионер копит как минимум на похороны. Вот на эти сбережения и рассчитывала, но обнаружить их не всегда удавалось", — рассказывал он.
Ирина Гайдамачук в зале суда
На суде Ирину не поддержали и члены семьи. Напротив, подтвердили, что она часто не бывала дома и пропадала на несколько дней. Адвокат Сурен Саркисян пытался добиться более мягкого наказания, однако в июне 2012-го суд приговорил Гайдамачук к 20 годам колонии общего режима.
К слову, максимальный срок, который преступница могла получить за совершенные убийства, — 25 лет. Пожизненное лишение свободы для женщин в российском законодательстве не предусмотрено.
Обжаловать приговор Гайдамачук не стала, отсидела уже больше половины срока. Предварительно, выйти на свободу она сможет в 2030 году.