https://ria.ru/20250301/ubiytsa-2002309382.html

"Маляр с молотком". Как ловили самую жестокую преступницу в России

"Маляр с молотком". Как ловили самую жестокую преступницу в России - РИА Новости, 01.03.2025

"Маляр с молотком". Как ловили самую жестокую преступницу в России

Восемь лет небольшой городок Красноуфимск в Свердловской области жил в страхе — не оставляя следов, маньяк убивал пенсионерок, причем жертвы сами пускали его... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:00:00+03:00

2025-03-01T08:00:00+03:00

2025-03-01T08:04:00+03:00

происшествия

красноуфимск

россия

свердловская область

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Дина Горина. Восемь лет небольшой городок Красноуфимск в Свердловской области жил в страхе — не оставляя следов, маньяк убивал пенсионерок, причем жертвы сами пускали его домой. Когда серийника все же раскрыли, следователи сильно удивились.РемонтВ мае 2010-го жители дома на улице Ухтомского вызвали сотрудников МЧС. Несколько дней в квартире соседки, 81-летней Валентины К. (имена всех жертв изменены), громко мяукала кошка.Вскрыв дверь, спасатели и жители дома ужаснулись — зловонный запах, квартира разгромлена, пол мокрый. В ванне, полной воды, лежала Валентина с пробитой головой. Она была мертва уже несколько дней.Это была уже 17 жертва в серии, которую свердловским оперативникам не удавалось раскрыть восемь лет.На этот раз помогла случайность: соседка убитой вспомнила, что недавно пенсионерка хотела побелить потолки в квартире и обратилась к знакомой, которая занималась ремонтом.ПодработкаТридцатилетняя домохозяйка Ирина Гайдамачук была образцовой женой и матерью: воспитывала дочь, участвовала в школьных мероприятиях, председательствовала в родительском комитете. Но жить полноценной жизнью мешало пристрастие к алкоголю. Семья пыталась с этим бороться: муж не давал Ирине деньги, а купленный алкоголь выливал в раковину. Но Гайдамачук находила способы зарабатывать: сперва вязала вещи на заказ, потом стала подрабатывать маляром. Брала недорого, так что ее услуги пользовались спросом у пенсионеров.В 2002-м Гайдамачук белила потолки Елене Р. Пенсионерка собралась оплатить работу и открыла шкатулку. Ирина увидела пачку денег и тут же решила их украсть. Попросила хозяйку принести воды, а пока та ходила на кухню, залезла в коробку с деньгами. Елена, вернувшись, увидела это и начала кричать. Гайдамачук схватила оказавшийся под рукой молоток и нанесла пожилой женщине несколько ударов по голове — они оказались смертельными. Забрав награбленное, преступница закрыла квартиру на замок и купила в ближайшем магазине водку.СоцзащитаСоседи нашли Елену Р. лишь через несколько дней, когда почувствовали неприятный запах. Задержать убийцу по горячим следам не удалось.Почувствовав себя неуязвимой, Гайдамачук и продолжила убивать: за полгода оперативники обнаружили еще девять трупов. Ирина представлялась пенсионеркам сотрудницей ЖЭК, пожарной службы или соцработницей. Но один раз все-таки промахнулась."Соцзащита, откройте, пожалуйста", — услышала Ольга Т. в один из февральских дней 2003-го. Накануне она как раз заметила в подъезде своего дома на улице Советской объявление о плановой проверке квартир, написанное от руки. Приоткрыв дверь, пенсионерка увидела улыбчивую молодую женщину."Если вы сотрудница, покажите, пожалуйста, удостоверение", — попросила Ольга. Тогда женщина стала копаться в сумке, но вместо документов достала молоток и нанесла хозяйке квартиры несколько ударов по голове. Пенсионерка закричала, и на лестничную площадку выбежал сосед. Гайдамачук пришлось скрыться.БлондинкаРаненая Ольга Т. дала показания в милиции. Она запомнила, что нападавшая блондинка, и детально описала ее внешность. Но пострадавшей не поверили. Некоторое время следствие считало, что серийник — переодетый мужчина.Окончательно убедиться в том, что преступник женщина, помогла важная улика. В одной из квартир Гайдамачук оставила молоток, на котором сыщики обнаружили женские отпечатки пальцев и частицы ДНК, принадлежащие сразу нескольким жертвам. Тогда все убийства объединили в серию.Фоторобот, составленный выжившей пенсионеркой, появился на улицах города. Портрет сопровождал текст: "Граждане! Никогда в истории Красноуфимска не было такой серии жестоких убийств. Настало время, когда все мы, жители города и района, должны объединиться против убийцы! Приметы преступницы: молодая женщина ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Только совместными усилиями мы сможем остановить и задержать убийцу".Город охватила паника: светловолосых женщин, подходящих под описание, останавливали сотрудники милиции для проверки личности. Напротив дома Гайдамачук тоже висела листовка. Соседи и знакомые заметили сходство. Ирина перекрасилась в брюнетку и ненадолго затаилась.ПодозреваемаяЕще семь лет Гайдамачук убивала по тому же сценарию — втиралась в доверие к жертвам, иногда пила с ними чай, знакомилась, чтобы побольше узнать об их жизни и возможных накоплениях. Правда, обогатиться не получилось: часто она уходила ни с чем, иногда забирала золотые украшения и деньги, обычно не больше тысячи рублей. Лишь раз нашла у погибшей 16 тысяч. Несколько раз пыталась скрыть следы убийства: оставляла включенный утюг или зажженную свечку. Но пожара ни разу и не произошло.Когда в Красноуфимске ситуация накалилась до предела, Гайдамачук стала выбираться в соседние города. В феврале 2008-го серия убийств прокатилась по Екатеринбургу, Дружинино, Серову. За несколько дней погибло шесть человек. Одной из жертв была мать заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. На раскрытие преступления бросили все силы.И уже через месяц, в марте 2008-го, на железнодорожном вокзале города задержали жительницу Верхней Туры Марию Валееву, которая нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. После нескольких допросов она призналась во всех преступлениях.По словам Валеевой, однажды она стала жертвой группового изнасилования в квартире некой пенсионерки. После пережитого начала мстить всем пожилым женщинам.Когда дело уже направляли в суд, в Серове произошло новое убийство. Валеева заявила, что признания выбили у нее силой. "С самого начала меня заставляли признаться в убийствах. Я отказывалась — начинали колотить, показывали биту и говорили, что изнасилуют ею, если я не признаюсь, — говорила она. — Несколько дней не кормили. Надевали на голову пакет, чтобы я не могла дышать. Я держалась до последнего, но они привезли ко мне маму и дочку и сказали: мать посадим, ребенок попадет в детдом! И я сдалась".Трех следователей тогда отправили в тюрьму за пытки, еще двое отделались условными сроками.Последняя жертваИрина тем временем вернулась в Красноуфимск. Милиции она больше не боялась и готовилась к нападениям. Жертв теперь выбирала жертв из числа соседок. С одной из них, Валентиной К., убийце удалось расправиться лишь со второй попытки.Гайдамачук была знакома с ней давно, даже помогала с ремонтом. В тот день она постучалась в дверь пенсионерки с просьбой одолжить денег. За спиной держала молоток. Но в последний момент убийцу спугнул сын хозяйки, так что Ирина ушла ни с чем.А в мае 2010-го Валентина сама обратилась к Гайдамачук за помощью — пригласила клеить обои. Преступница 18 раз ударила жертву молотком по голове, потом перенесла тело в ванну. Квартиру, как всегда, закрыла на ключ.ЗадержаниеПосле разговора с соседями Валентины К. оперативники вышли на след преступницы и вскоре доставили ее в отделение, где сняли отпечатки пальцев. Как оказалось, паспорта у Ирины нет: она оставила его в качестве залога в другом городе еще до переезда в Красноуфимск. Поэтому ее так долго не могли вычислить.Экспертиза подтвердила версию сыщиков: отпечатки пальцев на молотке принадлежат Гайдамачук. К тому моменту на ее счету было 17 убийств пенсионерок в возрасте от 60 до 90 лет. Общая сумма награбленного не превышала 40 тысяч рублей.Вину Ирина признала сразу и всячески содействовала следствию. На допросе заявила: убивала, потому что нужны были деньги на водку.НаказаниеРасследование длилось больше года. За это время потерпевшими признали 21 родственника убитых пенсионерок, а уголовное дело насчитывало 443 тома.Первые слушания начались в феврале 2012-го. По словам следователя Александра Шляпина, несмотря на признание в убийствах, было непохоже, что обвиняемая раскаивается. "Она исходила из убеждения, что каждый пенсионер копит как минимум на похороны. Вот на эти сбережения и рассчитывала, но обнаружить их не всегда удавалось", — рассказывал он.На суде Ирину не поддержали и члены семьи. Напротив, подтвердили, что она часто не бывала дома и пропадала на несколько дней. Адвокат Сурен Саркисян пытался добиться более мягкого наказания, однако в июне 2012-го суд приговорил Гайдамачук к 20 годам колонии общего режима. К слову, максимальный срок, который преступница могла получить за совершенные убийства, — 25 лет. Пожизненное лишение свободы для женщин в российском законодательстве не предусмотрено.Обжаловать приговор Гайдамачук не стала, отсидела уже больше половины срока. Предварительно, выйти на свободу она сможет в 2030 году.

https://ria.ru/20241005/kriminal-1976433699.html

https://ria.ru/20240511/manyak-1943540587.html

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происшествия, красноуфимск, россия, свердловская область