https://ria.ru/20250301/ubiystvo-2002402058.html

Причастных к убийству Листьева может ждать кара, заявил экс-генпрокурор

Причастных к убийству Листьева может ждать кара, заявил экс-генпрокурор - РИА Новости, 01.03.2025

Причастных к убийству Листьева может ждать кара, заявил экс-генпрокурор

Причастные к убийству в Москве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева могут понести наказание, независимо от срока давности, учитывая большую значимость РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:24:00+03:00

2025-03-01T06:24:00+03:00

2025-03-01T06:58:00+03:00

происшествия

россия

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галина старовойтова

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Причастные к убийству в Москве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева могут понести наказание, независимо от срока давности, учитывая большую значимость дела, заявил РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов. "Необходимость или допустимость применения срока давности зависит от суда и от правоохранительных органов в целом. Поэтому с учетом большой значимости дела не только заказчик, но и, на мой взгляд, ряд других лиц могут понести ответственность, поскольку срок давности в данном случае может и не быть применен", - рассказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год. Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу предпринимателя Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ. Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.

https://ria.ru/20250301/berezovskij-2002382926.html

https://ria.ru/20250301/skuratov-2002377464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, беркшир, владислав листьев, борис березовский, галина старовойтова, генеральная прокуратура рф