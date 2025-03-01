https://ria.ru/20250301/turtsiya-2002411180.html

Эксперт оценил новые ограничения в Турции для банков и мобильной связи

Эксперт оценил новые ограничения в Турции для банков и мобильной связи - РИА Новости, 01.03.2025

Эксперт оценил новые ограничения в Турции для банков и мобильной связи

Планируемые властями Турции меры по ограничению обслуживания клиентов банкоматов и регистрации мобильных номеров вряд ли усложнят жизнь иностранцам, для них... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:55:00+03:00

2025-03-01T08:55:00+03:00

2025-03-01T08:55:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Планируемые властями Турции меры по ограничению обслуживания клиентов банкоматов и регистрации мобильных номеров вряд ли усложнят жизнь иностранцам, для них будут разработаны особые правила, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю. По словам эксперта, данные предложения в рамках реформы будут вынесены на обсуждение комиссии по юстиции, а затем и генассамблеи парламента Турции, после чего будут утверждены в виде закона. Вероятнее всего, добавил он, власти установят переходный период, чтобы банки смогли адаптироваться к новым правилам. "Будут разработаны директивы касательно того, как иностранцы будут использовать банкоматы для снятия и внесения наличных на счет. Очевидно, появится система, облегчающая банковские процедуры для прибывающих в Турцию иностранных туристов. Не исключен вариант интеграции с международными системами данных, когда туристы будут сканировать свои паспорта в банкоматах, а фотография в паспорте будет сверяться с загруженной в эти системы. В целом, у туристов не должно возникнуть проблем", - отметил Бёгюрджю. Минюст Турции ранее сообщил, что в рамках планируемой 4-й реформы судебной системы Турции, реализация которой рассчитана на 2025-2029 годы, власти Турции могут запретить иностранцам регистрировать больше одного номера мобильного телефона, а банкоматы страны будут выдавать деньги только гражданам, чьи лица будут распознаны. Ожидается, что банки и организации, предоставляющие электронные платежи, не смогут открывать счета клиентам, не предоставившим идентификационный документ с чипом. Данные меры будут приняты в рамках борьбы с мошенничеством и с целью "повышения доверия к правосудию".

https://ria.ru/20250226/turtsija-2001662236.html

https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, технологии, турция, в мире