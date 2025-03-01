https://ria.ru/20250301/turtsija-2002448878.html
Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил источник
Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 01.03.2025
Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:55:00+03:00
2025-03-01T13:55:00+03:00
2025-03-01T13:55:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Источник уточнил, что Фидан планирует принять участие во встрече. Ожидается, что министр заявит коллегам о вкладе, который Турция может внести в процесс урегулирования украинского конфликта, а также "подчеркнет усилия Анкары с целью завершения конфликта справедливым и прочным миром". "Министр подчеркнет, что Турция, принимавшая в марте 2022 года переговоры между РФ и Украиной, готова и в предстоящий период взять на себя роль посредника", - сообщил источник. При этом Фидан также заявит о поддержке Анкарой "территориальной целостности Украины". По данным ведомства, на встречу также приглашены представители НАТО, ЕС, ФРГ, Франции, Италии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и Украины. Встреча в Лондоне пройдет после переговоров Кира Стармера в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись в четверг. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250224/mid-2001305618.html
https://ria.ru/20250223/turtsiya-2001113038.html
https://ria.ru/20250218/turtsija-1999966632.html
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в мире, украина, турция, анкара (провинция), хакан фидан, кир стармер, дональд трамп, нато, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил источник
Глава МИД Турции Фидан заявил о готовности принять переговоры по Украине