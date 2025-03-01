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Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 01.03.2025 (обновлено: 11:12 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/trudnosti-2002383751.html
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS - РИА Новости, 01.03.2025
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS
Власти США думали, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине будет гораздо тяжелее вести с президентом России Владимиром Путиным, но теперь видят в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:25:00+03:00
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сша
в мире
владимир путин
владимир зеленский
украина
дональд трамп
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Власти США думали, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине будет гораздо тяжелее вести с президентом России Владимиром Путиным, но теперь видят в Владимире Зеленском больше трудностей, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа."Чиновники в США считали, что переговоры с Путиным будут намного сложнее, сегодня они не верят (в это - ред.), Зеленский оказался более трудным, выдвигая максималистские требования", - сообщила журналист телеканала в социальной сети Х.Она добавила, что после перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html
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сша, в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, дональд трамп
США, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS

CBS: США ожидали сложности от Путина, но видят большие трудности в Зеленском

© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Власти США думали, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине будет гораздо тяжелее вести с президентом России Владимиром Путиным, но теперь видят в Владимире Зеленском больше трудностей, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа.
"Чиновники в США считали, что переговоры с Путиным будут намного сложнее, сегодня они не верят (в это - ред.), Зеленский оказался более трудным, выдвигая максималистские требования", - сообщила журналист телеканала в социальной сети Х.
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Она добавила, что после перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаДональд Трамп
 
 
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