https://ria.ru/20250301/trudnosti-2002383751.html

Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS

Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS - РИА Новости, 01.03.2025

Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS

Власти США думали, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине будет гораздо тяжелее вести с президентом России Владимиром Путиным, но теперь видят в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:25:00+03:00

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2025-03-01T11:12:00+03:00

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владимир зеленский

украина

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Власти США думали, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине будет гораздо тяжелее вести с президентом России Владимиром Путиным, но теперь видят в Владимире Зеленском больше трудностей, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа."Чиновники в США считали, что переговоры с Путиным будут намного сложнее, сегодня они не верят (в это - ред.), Зеленский оказался более трудным, выдвигая максималистские требования", - сообщила журналист телеканала в социальной сети Х.Она добавила, что после перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

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сша, в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, дональд трамп