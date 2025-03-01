https://ria.ru/20250301/trudnosti-2002383751.html
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS - РИА Новости, 01.03.2025
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS
Власти США думали, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине будет гораздо тяжелее вести с президентом России Владимиром Путиным, но теперь видят в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:25:00+03:00
2025-03-01T01:25:00+03:00
2025-03-01T11:12:00+03:00
сша
в мире
владимир путин
владимир зеленский
украина
дональд трамп
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002423764_0:93:2870:1707_1920x0_80_0_0_9f58467c993fb0283700649d0e3d52a9.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Власти США думали, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине будет гораздо тяжелее вести с президентом России Владимиром Путиным, но теперь видят в Владимире Зеленском больше трудностей, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского президента Дональда Трампа."Чиновники в США считали, что переговоры с Путиным будут намного сложнее, сегодня они не верят (в это - ред.), Зеленский оказался более трудным, выдвигая максималистские требования", - сообщила журналист телеканала в социальной сети Х.Она добавила, что после перепалки в Белом доме, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объяснил Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив ее.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html
https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002423764_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_d1172b18426fa24752a3e55d4ad7e9dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, дональд трамп
США, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Власти США увидели в Зеленском большие трудности, сообщил CBS
CBS: США ожидали сложности от Путина, но видят большие трудности в Зеленском