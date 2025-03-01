https://ria.ru/20250301/trevoga-2002516528.html

В десяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В десяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2025

В десяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-01T23:59:00+03:00

2025-03-01T23:59:00+03:00

2025-03-02T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Киевской области тревога была объявлена в 23.20 мск. При этом в Сумской области тревога звучит уже пять часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины