https://ria.ru/20250301/tramp-2002510013.html

В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине

В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине - РИА Новости, 01.03.2025

В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС не понимают стратегию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине после его... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:18:00+03:00

2025-03-01T22:18:00+03:00

2025-03-01T22:18:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

андрюс кубилюс

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698169_108:0:2966:1608_1920x0_80_0_0_0abb47cd6f488b2ca0162321d2d76609.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС не понимают стратегию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине после его перепалки с Владимиром Зеленским. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "Это был совершенно непонятный и неприемлемый способ приема президента другой страны, которая борется за свое выживание... Стратегия президента Трампа и его команды нам до сих пор не ясна", - заявил Кубилюс в интервью индийскому телеканалу NDTV. По его словам, у США "неправильное понимание" масштабов собственного уровня поддержки Киева, поскольку общая финансовая поддержка из Европы была примерно на 30% больше, чем из США.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002344646.html

https://ria.ru/20250301/evrosoyuz-2002479167.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, андрюс кубилюс, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности