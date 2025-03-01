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В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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22:18 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/tramp-2002510013.html
В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине
В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине - РИА Новости, 01.03.2025
В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС не понимают стратегию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине после его... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:18:00+03:00
2025-03-01T22:18:00+03:00
в мире
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андрюс кубилюс
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС не понимают стратегию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине после его перепалки с Владимиром Зеленским. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "Это был совершенно непонятный и неприемлемый способ приема президента другой страны, которая борется за свое выживание... Стратегия президента Трампа и его команды нам до сих пор не ясна", - заявил Кубилюс в интервью индийскому телеканалу NDTV. По его словам, у США "неправильное понимание" масштабов собственного уровня поддержки Киева, поскольку общая финансовая поддержка из Европы была примерно на 30% больше, чем из США.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002344646.html
https://ria.ru/20250301/evrosoyuz-2002479167.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, андрюс кубилюс, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине

Еврокомиссар Кубилюс: в ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС не понимают стратегию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине после его перепалки с Владимиром Зеленским.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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"Это был совершенно непонятный и неприемлемый способ приема президента другой страны, которая борется за свое выживание... Стратегия президента Трампа и его команды нам до сих пор не ясна", - заявил Кубилюс в интервью индийскому телеканалу NDTV.
По его словам, у США "неправильное понимание" масштабов собственного уровня поддержки Киева, поскольку общая финансовая поддержка из Европы была примерно на 30% больше, чем из США.
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрюс КубилюсЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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