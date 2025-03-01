https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html
ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа
ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа
В Сети распространилось сгенерированное искусственным интеллектом видео с альтернативным завершением перепалки между Владимиром Зеленским, президентом США... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T19:13:00+03:00
2025-03-01T19:13:00+03:00
2025-03-01T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Сети распространилось сгенерированное искусственным интеллектом видео с альтернативным завершением перепалки между Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.В опубликованном ролике можно увидеть, как в ходе словесных баталий глава киевского режима набрасывается на собеседников, после чего начинается драка с участием всех троих.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул из Белого дома главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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Потасовка Зеленского и Трампа, сгенерированная ИИ
Потасовка Зеленского и Трампа, сгенерированная ИИ
2025-03-01T19:13
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа
В Сети распространилось видео ИИ с дракой Зеленского и Трампа