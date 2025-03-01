https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html

ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа

ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа - РИА Новости, 01.03.2025

ИИ сгенерировал эпичный конец перепалки Зеленского и Трампа

В Сети распространилось сгенерированное искусственным интеллектом видео с альтернативным завершением перепалки между Владимиром Зеленским, президентом США... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:13:00+03:00

2025-03-01T19:13:00+03:00

2025-03-01T19:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Сети распространилось сгенерированное искусственным интеллектом видео с альтернативным завершением перепалки между Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.В опубликованном ролике можно увидеть, как в ходе словесных баталий глава киевского режима набрасывается на собеседников, после чего начинается драка с участием всех троих.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул из Белого дома главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002462267.html

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Потасовка Зеленского и Трампа, сгенерированная ИИ Потасовка Зеленского и Трампа, сгенерированная ИИ 2025-03-01T19:13 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина