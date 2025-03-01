"Мясорубка". Маск прокомментировал момент со встречи Трампа и Зеленского
Маск: Трамп настаивал на прекращении огня, Зеленский хотел получить новые деньги
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на том, чтобы остановить конфликт на Украине, тогда как Зеленский хотел получить новые деньги и продолжить боевые действия, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. А Зеленский хотел получить (новые - ред.) деньги, чтобы продолжить ее", - написал Маск в комментарии к публикации с отрывком встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.
Трамп после перепалки заявил, что отверг намерение Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр. Он также подчеркнул, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении боевых действий. Маск после инцидента заявлял, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.