https://ria.ru/20250301/tramp-2002478997.html

Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"*

Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"* - РИА Новости, 01.03.2025

Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"*

Сотрудников "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) следует уволить, если они откажутся продвигать идеи президента США Дональда Трампа, так как они не... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:49:00+03:00

2025-03-01T17:49:00+03:00

2025-03-01T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудников "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) следует уволить, если они откажутся продвигать идеи президента США Дональда Трампа, так как они не независимые журналисты, а финансируются за счет денег американских налогоплательщиков, считает специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Ранее газета New York Times сообщала, что журналисты, работающие в "Голосе Америки"*, обеспокоены кадровыми расследованиями, проводимыми в отношении них, они также рассказали, что ряд критических публикаций в отношении Трампа и его администрации или не опубликовали, или смягчили. "Голос Америки"* - это финансируемый налогоплательщиками США инструмент для продвижения политики США. Президент США - Дональд Трамп, и за его политику проголосовал американский народ. Если сотрудники "Голоса Америки"* не могут продвигать официальную политику США, то их следует уволить", - говорится в публикации Гренелла в соцсети X. Политик подчеркнул, что сотрудники "Голоса Америки"* не независимые журналисты, и если они не могут продвигать официальную политику США, то "им следует найти работу в другом месте".* СМИ, признанное в России иноагентом.

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в мире, сша, россия, дональд трамп, ричард гренелл