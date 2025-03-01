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Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"* - РИА Новости, 01.03.2025
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17:49 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/tramp-2002478997.html
Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"*
Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"* - РИА Новости, 01.03.2025
Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"*
Сотрудников "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) следует уволить, если они откажутся продвигать идеи президента США Дональда Трампа, так как они не... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:49:00+03:00
2025-03-01T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудников "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) следует уволить, если они откажутся продвигать идеи президента США Дональда Трампа, так как они не независимые журналисты, а финансируются за счет денег американских налогоплательщиков, считает специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Ранее газета New York Times сообщала, что журналисты, работающие в "Голосе Америки"*, обеспокоены кадровыми расследованиями, проводимыми в отношении них, они также рассказали, что ряд критических публикаций в отношении Трампа и его администрации или не опубликовали, или смягчили. "Голос Америки"* - это финансируемый налогоплательщиками США инструмент для продвижения политики США. Президент США - Дональд Трамп, и за его политику проголосовал американский народ. Если сотрудники "Голоса Америки"* не могут продвигать официальную политику США, то их следует уволить", - говорится в публикации Гренелла в соцсети X. Политик подчеркнул, что сотрудники "Голоса Америки"* не независимые журналисты, и если они не могут продвигать официальную политику США, то "им следует найти работу в другом месте".* СМИ, признанное в России иноагентом.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, ричард гренелл
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Ричард Гренелл
Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"*

Гренелл призвал увольнять из "Голоса Америки" за критику идей Трампа

© AP Photo / Susan WalshРичард Гренелл
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Ричард Гренелл. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудников "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) следует уволить, если они откажутся продвигать идеи президента США Дональда Трампа, так как они не независимые журналисты, а финансируются за счет денег американских налогоплательщиков, считает специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.
Ранее газета New York Times сообщала, что журналисты, работающие в "Голосе Америки"*, обеспокоены кадровыми расследованиями, проводимыми в отношении них, они также рассказали, что ряд критических публикаций в отношении Трампа и его администрации или не опубликовали, или смягчили.
"Голос Америки"* - это финансируемый налогоплательщиками США инструмент для продвижения политики США. Президент США - Дональд Трамп, и за его политику проголосовал американский народ. Если сотрудники "Голоса Америки"* не могут продвигать официальную политику США, то их следует уволить", - говорится в публикации Гренелла в соцсети X.
Политик подчеркнул, что сотрудники "Голоса Америки"* не независимые журналисты, и если они не могут продвигать официальную политику США, то "им следует найти работу в другом месте".
* СМИ, признанное в России иноагентом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**
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В миреСШАРоссияДональд ТрампРичард Гренелл
 
 
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