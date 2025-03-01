https://ria.ru/20250301/tramp-2002462267.html
Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского
Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского
Президент Финляндии Александер Стубб назвал Владимира Путина победителем в споре американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, об... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:40:00+03:00
2025-03-01T15:40:00+03:00
2025-03-01T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб назвал Владимира Путина победителем в споре американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, об этом он заявил в интервью Yle Radio 1."Победителем фактически оказался только один человек, который даже не присутствовал там", — отметил он.Как пояснила слушателям ведущая программы, глава Финляндии имел в виду президента России.По словам Стубба, он занимается дипломатией всю свою взрослую жизнь, но такого поведения на публике он не видел никогда.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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В мире, Финляндия, Украина, США, Дональд Трамп, Александер Стубб, Владимир Зеленский
Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского
Президент Финляндии Стубб: победителем в споре Трампа и Зеленского стал Путин