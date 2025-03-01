https://ria.ru/20250301/tramp-2002462267.html

Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского

Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

Президент Финляндии назвал победителя в перепалке Трампа и Зеленского

Президент Финляндии Александер Стубб назвал Владимира Путина победителем в споре американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, об... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:40:00+03:00

2025-03-01T15:40:00+03:00

2025-03-01T17:36:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб назвал Владимира Путина победителем в споре американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, об этом он заявил в интервью Yle Radio 1."Победителем фактически оказался только один человек, который даже не присутствовал там", — отметил он.Как пояснила слушателям ведущая программы, глава Финляндии имел в виду президента России.По словам Стубба, он занимается дипломатией всю свою взрослую жизнь, но такого поведения на публике он не видел никогда.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/rada-2002458310.html

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в мире, финляндия, украина, сша, дональд трамп, александер стубб, владимир зеленский