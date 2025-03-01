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Трамп приказал изучить возможность прекращения поставок оружия Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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11:09 01.03.2025 (обновлено: 15:08 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/tramp-2002426819.html
Трамп приказал изучить возможность прекращения поставок оружия Украине
Трамп приказал изучить возможность прекращения поставок оружия Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп приказал изучить возможность прекращения поставок оружия Украине
Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:09:00+03:00
2025-03-01T15:08:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
вашингтон (город)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи на Украину после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. "Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине", — говорится в публикации, которая ссылается на американского чиновника. Как отмечает газета со ссылкой на советника Трампа, американский лидер пока намерен ждать дальнейших действий со стороны Зеленского. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, вашингтон (город)
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Вашингтон (город)
Трамп приказал изучить возможность прекращения поставок оружия Украине

WSJ: Трамп приказал проверить, могут ли США прекратить поставки оружия Украине

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи на Украину после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине", — говорится в публикации, которая ссылается на американского чиновника.
Как отмечает газета со ссылкой на советника Трампа, американский лидер пока намерен ждать дальнейших действий со стороны Зеленского.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВашингтон (город)
 
 
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