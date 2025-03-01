https://ria.ru/20250301/tramp-2002423957.html

Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ, пишет NYT

Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ, пишет NYT - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ, пишет NYT

Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским может запретить делиться с ВСУ данными разведки, пишет New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:47:00+03:00

2025-03-01T10:47:00+03:00

2025-03-01T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским может запретить делиться с ВСУ данными разведки, пишет New York Times со ссылкой на американского чиновника."После спектакля в Овальном кабинете <...> президент (Трамп. — Прим. ред.) может решить прекратить даже косвенную поддержку, <...> которая включает другие виды военного финансирования, предоставление разведданных, обучение украинских военных и пилотов и размещение кол-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии", — говорится в публикации.По данным газеты Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность прекратить все поставки военной помощи Киеву.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, киев