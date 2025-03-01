https://ria.ru/20250301/tramp-2002399740.html
Рубио призвал поддержать Трампа
Рубио призвал поддержать Трампа - РИА Новости, 01.03.2025
Рубио призвал поддержать Трампа
Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком на планете, кто активно пытается... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:44:00+03:00
2025-03-01T05:44:00+03:00
2025-03-01T06:21:00+03:00
в мире
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вашингтон (штат)
марко рубио
владимир зеленский
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком на планете, кто активно пытается завершить конфликт на Украине, призвав оказать ему в этом поддержку."Единственного человека на планете, который активно пытается положить конец этому конфликту, зовут Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов. Он единственный, кто пытается это сделать, и мы должны помочь ему в этом", - сообщил он после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.Рубио продолжил, отметив, что государственный департамент США при нынешней администрации пытается положить конец конфликтам, а не "начинать новые и уж тем более не усугублять их".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002356528.html
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рубио призвал поддержать Трампа
Рубио назвал Трампа единственным человеком, кто пытается достичь мира на Украине