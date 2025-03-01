https://ria.ru/20250301/tramp-2002399740.html

Рубио призвал поддержать Трампа

Рубио призвал поддержать Трампа - РИА Новости, 01.03.2025

Рубио призвал поддержать Трампа

Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком на планете, кто активно пытается... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:44:00+03:00

2025-03-01T05:44:00+03:00

2025-03-01T06:21:00+03:00

в мире

украина

сша

дональд трамп

вашингтон (штат)

марко рубио

владимир зеленский

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN назвал президента США Дональда Трампа единственным человеком на планете, кто активно пытается завершить конфликт на Украине, призвав оказать ему в этом поддержку."Единственного человека на планете, который активно пытается положить конец этому конфликту, зовут Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов. Он единственный, кто пытается это сделать, и мы должны помочь ему в этом", - сообщил он после провала переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.Рубио продолжил, отметив, что государственный департамент США при нынешней администрации пытается положить конец конфликтам, а не "начинать новые и уж тем более не усугублять их".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002356528.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), марко рубио, владимир зеленский, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде