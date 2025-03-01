https://ria.ru/20250301/tramp-2002391929.html

Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского

Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского

Президент США Дональд Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, который ранее был приготовлен для Владимира Зеленского, передает Sky News. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:24:00+03:00

2025-03-01T03:24:00+03:00

2025-03-01T03:24:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, который ранее был приготовлен для Владимира Зеленского, передает Sky News.Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Зеленский не готов к миру, а также добавил, что Зеленский "сможет вернуться", когда будет готов к мирному урегулированию с Россией. "Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед, предназначенный для Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп