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Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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03:24 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/tramp-2002391929.html
Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского
Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского
Президент США Дональд Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, который ранее был приготовлен для Владимира Зеленского, передает Sky News. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:24:00+03:00
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сша
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, который ранее был приготовлен для Владимира Зеленского, передает Sky News.Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Зеленский не готов к миру, а также добавил, что Зеленский "сможет вернуться", когда будет готов к мирному урегулированию с Россией. "Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед, предназначенный для Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед для Зеленского

Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, приготовленный для Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, который ранее был приготовлен для Владимира Зеленского, передает Sky News.
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Зеленский не готов к миру, а также добавил, что Зеленский "сможет вернуться", когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.
"Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед, предназначенный для Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
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В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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