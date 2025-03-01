https://ria.ru/20250301/tramp-2002391778.html

Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ

Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Владимир Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм, пишет портал Axios со ссылкой РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:23:00+03:00

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2025-03-01T03:23:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Владимир Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм, пишет портал Axios со ссылкой на источники. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". "Маленький, но немаловажный фактор, который раздражал Трампа - это тот факт, что Зеленский не был одет в костюм", - говорится на сайте портала со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп