Рейтинг@Mail.ru
Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/tramp-2002391778.html
Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ
Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Владимир Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм, пишет портал Axios со ссылкой РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:23:00+03:00
2025-03-01T03:23:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Владимир Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм, пишет портал Axios со ссылкой на источники. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". "Маленький, но немаловажный фактор, который раздражал Трампа - это тот факт, что Зеленский не был одет в костюм", - говорится на сайте портала со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_252:0:1974:1291_1920x0_80_0_0_a419b7e5ab87b60eb9d5a2062c419199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в костюм, пишут СМИ

Axios: Трамп был раздражен тем, что Зеленский не был одет в деловой костюм

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был раздражен из-за того, что Владимир Зеленский на встрече в Белом доме не был одет в деловой костюм, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
"Маленький, но немаловажный фактор, который раздражал Трампа - это тот факт, что Зеленский не был одет в костюм", - говорится на сайте портала со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
"Это просто великолепно": в США оценили унижение Зеленского перед Трампом
02:37
 
В миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала