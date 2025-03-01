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Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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02:46 01.03.2025 (обновлено: 10:32 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/tramp-2002389175.html
Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ
Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на данный момент не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом сделки по ресурсам, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:46:00+03:00
2025-03-01T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на данный момент не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом сделки по ресурсам, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов"."Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время", — говорится в сообщении.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп
Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ

Reuters: Трамп не заинтересован в обсуждениях с Киевом сделки по ресурсам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на данный момент не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом сделки по ресурсам, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.
Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
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"Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время", — говорится в сообщении.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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