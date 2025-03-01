https://ria.ru/20250301/tramp-2002389175.html

Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ

Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп пока не заинтересован в обсуждении сделки с Украиной, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп на данный момент не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом сделки по ресурсам, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:46:00+03:00

2025-03-01T02:46:00+03:00

2025-03-01T10:32:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на данный момент не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом сделки по ресурсам, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов"."Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время", — говорится в сообщении.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи США Украине. Отмечалось, что украинские чиновники после перепалки "в отчаянии" добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп