https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html

Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп

Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025

Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:59:00+03:00

2025-03-01T01:59:00+03:00

2025-03-01T02:00:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

вашингтон (штат)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002345436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dfec60e7d82929aa3ac1a3f32010982.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении боевых действий. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "Либо мы это закончим, либо дадим ему (Зеленскому - ред.) сражаться дальше. И если он продолжит, ему это не понравится, потому что без нас он не победит", – заявил Трамп во время беседы с журналистами. Американский лидер также подчеркнул, что прекращения огня на Украине можно добиться "прямо сейчас", если Киев согласится на переговоры. "Перемирие может быть достигнуто немедленно. Если вы хотите закончить войну, подписывайте соглашение. Это займет какое-то время, но я хочу, чтобы все закончилось немедленно. Я хочу прекращения огня сейчас", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002374015.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html

украина

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон (штат), россия