https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:59:00+03:00
2025-03-01T01:59:00+03:00
2025-03-01T02:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки Вашингтона и должна немедленно задуматься о прекращении боевых действий. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "Либо мы это закончим, либо дадим ему (Зеленскому - ред.) сражаться дальше. И если он продолжит, ему это не понравится, потому что без нас он не победит", – заявил Трамп во время беседы с журналистами. Американский лидер также подчеркнул, что прекращения огня на Украине можно добиться "прямо сейчас", если Киев согласится на переговоры. "Перемирие может быть достигнуто немедленно. Если вы хотите закончить войну, подписывайте соглашение. Это займет какое-то время, но я хочу, чтобы все закончилось немедленно. Я хочу прекращения огня сейчас", – подчеркнул он.
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РИА Новости
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон (штат), россия
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Россия
Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, заявил Трамп
Трамп: Украине не понравится продолжать конфликт с Россией без США