https://ria.ru/20250301/tramp-2002385411.html
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:47:00+03:00
2025-03-01T01:47:00+03:00
2025-03-01T09:31:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413760_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac70e78f8281f6675164f4506b1bde31.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир. "Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира... Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи с Зеленским. При этом американский лидер подчеркнул, что в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин хочет мира. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/cbs-2002383884.html
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html
вашингтон (штат)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413760_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7700f15c1532b4d3f006ad14230eda37.jpg
"Хочет продолжать сражаться" – Трамп о позиции Зеленского
Трамп после перепалки в Белом доме сообщил журналистам, что Зеленский "хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться", в то время как США – "положить конец смертям". При этом Путин, по его словам, хочет мира.
2025-03-01T01:47
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, россия, сша
В мире, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп
Трамп: Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир