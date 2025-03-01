https://ria.ru/20250301/tramp-2002385411.html

Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп

Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:47:00+03:00

2025-03-01T01:47:00+03:00

2025-03-01T09:31:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413760_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac70e78f8281f6675164f4506b1bde31.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир. "Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира... Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи с Зеленским. При этом американский лидер подчеркнул, что в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин хочет мира. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

https://ria.ru/20250301/cbs-2002383884.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html

вашингтон (штат)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хочет продолжать сражаться" – Трамп о позиции Зеленского Трамп после перепалки в Белом доме сообщил журналистам, что Зеленский "хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться", в то время как США – "положить конец смертям". При этом Путин, по его словам, хочет мира. 2025-03-01T01:47 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, россия, сша