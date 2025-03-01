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Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
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01:47 01.03.2025 (обновлено: 09:31 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/tramp-2002385411.html
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:47:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир. "Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира... Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи с Зеленским. При этом американский лидер подчеркнул, что в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин хочет мира. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/cbs-2002383884.html
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"Хочет продолжать сражаться" – Трамп о позиции Зеленского
Трамп после перепалки в Белом доме сообщил журналистам, что Зеленский "хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться", в то время как США – "положить конец смертям". При этом Путин, по его словам, хочет мира.
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в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, россия, сша
В мире, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США
Зеленский хочет продолжать воевать, заявил Трамп

Трамп: Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет продолжать воевать в то время, как США нужен мир.
"Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира... Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи с Зеленским.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп не желает говорить Зеленским после скандала в Белом доме, сообщил CBS
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При этом американский лидер подчеркнул, что в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин хочет мира.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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