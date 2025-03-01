https://ria.ru/20250301/tramp-2002385279.html

Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп

Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025

Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп

Прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас, если Киев согласится на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:43:00+03:00

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2025-03-01T02:56:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас, если Киев согласится на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп."Перемирие может быть достигнуто немедленно", — сказал он.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

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Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, киев