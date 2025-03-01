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Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 01.03.2025 (обновлено: 02:56 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/tramp-2002385279.html
Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп
Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп
Прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас, если Киев согласится на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:43:00+03:00
2025-03-01T02:56:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
дональд трамп
киев
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас, если Киев согласится на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп."Перемирие может быть достигнуто немедленно", — сказал он.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html
украина
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в мире, украина, дональд трамп, киев
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Киев
Перемирия на Украине можно добиться уже сейчас, завил Трамп

Трамп: прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас, если Киев согласится на переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Перемирие может быть достигнуто немедленно", — сказал он.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Хочет продолжать сражаться – Трамп о позиции Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта
01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампКиев
 
 
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