Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта
Трамп: Украине предстоит завершить конфликт или увидеть, что произойдет
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киев столкнется с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп.
"Либо вы заканчиваете войну, либо оставляете все как есть и смотрите, что произойдет. Пусть они воюют дальше", — сказал политик.
Другие заявления Трампа после скандальной встречи с Зеленским:
- Диалог с главой киевского режима можно возобновить, если тот перестанет критиковать Владимира Путина и четко заявит о стремлении к мирному урегулированию.
- Конфликт нужно закончить немедленно, но Зеленский этого не хочет.
«
"Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина — это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну". Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это наконец".
- Украине не понравится сражаться без поддержки США.
- Зеленский переоценил свои позиции.
- Путин, напротив, желает завершить конфликт.
«
"Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира. <...> Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям".
Перепалка Трампа и Зеленского
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.