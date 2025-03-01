https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html

Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта

Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта

Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киев столкнется с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:42:00+03:00

2025-03-01T01:42:00+03:00

2025-03-01T09:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киев столкнется с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп."Либо вы заканчиваете войну, либо оставляете все как есть и смотрите, что произойдет. Пусть они воюют дальше", — сказал политик.Другие заявления Трампа после скандальной встречи с Зеленским:"Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина — это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну". Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это наконец"."Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира. <...> Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям".Перепалка Трампа и ЗеленскогоВстреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

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https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/rubio-2002398598.html

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"Хочет продолжать сражаться" – Трамп о позиции Зеленского Трамп после перепалки в Белом доме сообщил журналистам, что Зеленский "хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться", в то время как США – "положить конец смертям". При этом Путин, по его словам, хочет мира. 2025-03-01T01:42 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша