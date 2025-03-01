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Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта - РИА Новости, 01.03.2025
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01:42 01.03.2025 (обновлено: 09:32 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html
Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта
Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта
Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киев столкнется с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:42:00+03:00
2025-03-01T09:32:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киев столкнется с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп."Либо вы заканчиваете войну, либо оставляете все как есть и смотрите, что произойдет. Пусть они воюют дальше", — сказал политик.Другие заявления Трампа после скандальной встречи с Зеленским:&quot;Он должен сказать: &quot;Я хочу заключить мир&quot;. Ему не нужно стоять и говорить про Путина — это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: &quot;Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну&quot;. Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это наконец&quot;.&quot;Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира. &lt;...&gt; Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям&quot;.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВстреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
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"Хочет продолжать сражаться" – Трамп о позиции Зеленского
Трамп после перепалки в Белом доме сообщил журналистам, что Зеленский "хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться", в то время как США – "положить конец смертям". При этом Путин, по его словам, хочет мира.
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США
Трамп предупредил Украину о последствиях отказа от завершения конфликта

Трамп: Украине предстоит завершить конфликт или увидеть, что произойдет

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киев столкнется с серьезными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп.
"Либо вы заканчиваете войну, либо оставляете все как есть и смотрите, что произойдет. Пусть они воюют дальше", — сказал политик.
Зеленский покидает Белый дом после разговора с Трампом - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
Вчера, 21:37
Другие заявления Трампа после скандальной встречи с Зеленским:
  • Диалог с главой киевского режима можно возобновить, если тот перестанет критиковать Владимира Путина и четко заявит о стремлении к мирному урегулированию.
  • Конфликт нужно закончить немедленно, но Зеленский этого не хочет.
«

"Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Ему не нужно стоять и говорить про Путина — это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: "Я хочу заключить мир. Я не хочу больше вести войну". Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это наконец".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
08:00
  • Украине не понравится сражаться без поддержки США.
  • Зеленский переоценил свои позиции.
  • Путин, напротив, желает завершить конфликт.
«

"Мы не стремимся к десятилетней войне. Мы хотим мира. <...> Он хочет продолжать сражаться, сражаться, сражаться. Мы хотим положить конец смертям".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Европа хочет затянуть украинский конфликт еще на год, заявил глава Госдепа
05:19

Перепалка Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, но в итоге перешла в перепалку. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
02:13
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Раскрыты неожиданные подробности скандала с Зеленским в Белом доме
01:32
 
В миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСША
 
 
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