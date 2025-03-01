https://ria.ru/20250301/tramp-2002384665.html
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг намерение Владимира Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:35:00+03:00
2025-03-01T01:35:00+03:00
2025-03-01T01:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг намерение Владимира Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр."Теперь он говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу", - заявил Трамп журналистам снаружи Белого дома.По расписанию у Трампа вылет из Вашингтона во Флориду.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вашингтон (штат), сша, флорида, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп
Трамп: Зеленский после перепалки хотел вернуться, но это неприемлемо