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Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
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01:35 01.03.2025 (обновлено: 01:40 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/tramp-2002384665.html
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп - РИА Новости, 01.03.2025
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг намерение Владимира Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:35:00+03:00
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в мире
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флорида
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг намерение Владимира Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр."Теперь он говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу", - заявил Трамп журналистам снаружи Белого дома.По расписанию у Трампа вылет из Вашингтона во Флориду.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/cnn-2002384176.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, флорида, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский хотел вернуться сразу после перепалки, заявил Трамп

Трамп: Зеленский после перепалки хотел вернуться, но это неприемлемо

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг намерение Владимира Зеленского вернуться к переговорам после срыва сделки о разработке украинских недр.
"Теперь он говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу", - заявил Трамп журналистам снаружи Белого дома.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Раскрыты неожиданные подробности скандала с Зеленским в Белом доме
01:32
По расписанию у Трампа вылет из Вашингтона во Флориду.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина
01:37
 
В миреВашингтон (штат)СШАФлоридаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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