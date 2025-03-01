https://ria.ru/20250301/tramp-2002384443.html

Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией

Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией."Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Но это был не человек, который хотел мира", – заявил Трамп во время беседы с журналистами перед отлетом во Флориду.Американский лидер также подчеркнул, что выступает за немедленное прекращение боевых действий. "Я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас", – добавил он.При этом хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что Зеленский "переоценил свои позиции" и должен немедленно заявить о своем стремлении к миру с Москвой.

https://ria.ru/20250301/cnn-2002384176.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002384571.html

россия

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, флорида, владимир зеленский, дональд трамп