https://ria.ru/20250301/tramp-2002384443.html
Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией
Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:31:00+03:00
2025-03-01T01:31:00+03:00
2025-03-01T02:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не проявил готовности к мирному урегулированию конфликта с Россией."Он должен сказать: "Я хочу заключить мир". Но это был не человек, который хотел мира", – заявил Трамп во время беседы с журналистами перед отлетом во Флориду.Американский лидер также подчеркнул, что выступает за немедленное прекращение боевых действий. "Я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас", – добавил он.При этом хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что Зеленский "переоценил свои позиции" и должен немедленно заявить о своем стремлении к миру с Москвой.
https://ria.ru/20250301/cnn-2002384176.html
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РИА Новости
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в мире, россия, сша, флорида, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, США, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Зеленский не хотел заключить мир с Россией
Трамп: Зеленский не был человеком, который хочет заключить мир с Россией