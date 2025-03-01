Норвежская компания отказалась поставлять топливо военным США, пишут СМИ
Daily Express: Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо военным США
© AP Photo / Andrew HarnikНорвежские военные
© AP Photo / Andrew Harnik
Норвежские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского отказалась предоставлять топливо американским военным, базирующимся в Норвегии, а также прибывающим американским кораблям, пишет издание Daily Express.
Издание сообщает, что вскоре после завершения встречи Трампа и Зеленского в Белом доме компания опубликовала в соцсетях сообщение о поддержке Зеленского и обещание прекратить поставки топлива всем американцам в Норвегии.
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"Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьма, когда-либо представленного "в прямом эфире" нынешним американским президентом и его вице-президентом... Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты", - цитирует издание заявление компании.
Daily Express приводит слова главы компании Гуннара Грана, заявившего местному СМИ, что компания исключила американских клиентов из-за их отношения к украинцам. Он также пообещал, что США не получат от них ни литра топлива, пока Трамп не остановится.
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На данный момент в соцсетях Haltbakk Bunkers отсутствуют подобные публикации. При этом, как убедилось РИА Новости, в поисковой системе Google сохранилась ссылка на эту публикацию, ведущая в аккаунт компании в соцсети Facebook*, однако при переходе по ней сообщается, что пост мог быть удален.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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