Приднестровье вернуло "Молдовагазу" три миллиона кубометров газа
Глава "Молдовагаза" Чебан: "Тираспольтрансгаз" вернул 3 миллиона кубометров газа
Молдавская ГРЭС в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил в субботу, что газораспределительная компания непризнанного Приднестровья "Тираспольтрансгаз" вернула 3 миллиона кубометров природного газа, который она брала взаймы.
В январе, на а фоне энергетического кризиса в Приднестровье, "Молдовагаз" предоставила "Тираспольтрансгазу" заем в размере 3 миллионов кубометров газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
"В период с 26 по 28 февраля 2025 года ООО "Тираспольтрансгаз" возвратило АО "Молдовагаз" 3 миллиона кубометров природного газа в соответствии с условиями контракта", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
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