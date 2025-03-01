https://ria.ru/20250301/tiraspoltransgaz-2002461026.html

Приднестровье вернуло "Молдовагазу" три миллиона кубометров газа

Приднестровье вернуло "Молдовагазу" три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 01.03.2025

Приднестровье вернуло "Молдовагазу" три миллиона кубометров газа

Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил в субботу, что газораспределительная компания непризнанного Приднестровья "Тираспольтрансгаз" вернула 3 миллиона... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:32:00+03:00

2025-03-01T15:32:00+03:00

2025-03-01T15:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил в субботу, что газораспределительная компания непризнанного Приднестровья "Тираспольтрансгаз" вернула 3 миллиона кубометров природного газа, который она брала взаймы. В январе, на а фоне энергетического кризиса в Приднестровье, "Молдовагаз" предоставила "Тираспольтрансгазу" заем в размере 3 миллионов кубометров газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. "В период с 26 по 28 февраля 2025 года ООО "Тираспольтрансгаз" возвратило АО "Молдовагаз" 3 миллиона кубометров природного газа в соответствии с условиями контракта", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

https://ria.ru/20250210/pmr-1998357778.html

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экономика, жкх, кишинев, молдавия, украина, вадим красносельский, молдовагаз, газпром, евросоюз, в мире