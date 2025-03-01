https://ria.ru/20250301/tela-2002459256.html

Более 20 тел погибших в секторе Газа извлечены из-под завалов

Более 20 тел погибших в секторе Газа извлечены из-под завалов - РИА Новости, 01.03.2025

Более 20 тел погибших в секторе Газа извлечены из-под завалов

Спасатели извлекли из-под завалов более 20 тел погибших в секторе Газа за последние двое суток, еще два человека погибли и 48 получили ранения в результате... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:03:00+03:00

2025-03-01T15:03:00+03:00

2025-03-01T15:03:00+03:00

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БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов более 20 тел погибших в секторе Газа за последние двое суток, еще два человека погибли и 48 получили ранения в результате обстрелов израильской армии, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины в субботу. "В больницы Газы за минувшие двое суток были доставлены 23 тела погибших. Из них 21 тело извлечено из-под завалов, два человека погибли и 48 получили ранения за последние 48 часов", - говорится в заявлении. Таким образом, число погибших с начала израильской военной операции в секторе Газа возросло до 48 388 человек, ранения получили 111 803 граждан. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html

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в мире, израиль, палестина, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году