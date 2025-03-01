Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/tayani-2002386659.html
Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине
Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвал в соцсети Х не терять самообладания... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:04:00+03:00
2025-03-01T02:04:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
антонио таяни
мид италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg
РИМ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвал в соцсети Х не терять самообладания ради достижения мира на Украине. "В этот момент огромного напряжения мы должны сохранять крепкие нервы. Нам нужен справедливый мир, и не может быть никаких переговоров без Украины и без Европы. ЕС должен сохранять единство и продолжать вести диалог в интересах всех, в том числе для обеспечения нашей безопасности" - написал Таяни. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002357533.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef91153c88e526400d6054d488f73f3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, антонио таяни, мид италии, евросоюз
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Антонио Таяни, МИД Италии, Евросоюз
Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине

Таяни, комментируя встречу Трампа и Зеленского, заявил, что нужны крепкие нервы

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвал в соцсети Х не терять самообладания ради достижения мира на Украине.
"В этот момент огромного напряжения мы должны сохранять крепкие нервы. Нам нужен справедливый мир, и не может быть никаких переговоров без Украины и без Европы. ЕС должен сохранять единство и продолжать вести диалог в интересах всех, в том числе для обеспечения нашей безопасности" - написал Таяни.
Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили после их перепалки
Вчера, 21:29
 
В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАнтонио ТаяниМИД ИталииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала