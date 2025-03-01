https://ria.ru/20250301/tayani-2002386659.html

Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине

Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

Глава МИД Италии призвал не терять самообладания ради мира на Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвал в соцсети Х не терять самообладания... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:04:00+03:00

2025-03-01T02:04:00+03:00

2025-03-01T02:04:00+03:00

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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвал в соцсети Х не терять самообладания ради достижения мира на Украине. "В этот момент огромного напряжения мы должны сохранять крепкие нервы. Нам нужен справедливый мир, и не может быть никаких переговоров без Украины и без Европы. ЕС должен сохранять единство и продолжать вести диалог в интересах всех, в том числе для обеспечения нашей безопасности" - написал Таяни. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002357533.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, антонио таяни, мид италии, евросоюз