https://ria.ru/20250301/tanker-2002390430.html

Миронов попросит проверить сумму штрафов для владельца "Волгонефть-212"

Миронов попросит проверить сумму штрафов для владельца "Волгонефть-212" - РИА Новости, 01.03.2025

Миронов попросит проверить сумму штрафов для владельца "Волгонефть-212"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить сумму штрафов для владельца танкера... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:07:00+03:00

2025-03-01T03:07:00+03:00

2025-03-01T03:07:00+03:00

краснодарский край

керченский пролив

севастополь

сергей миронов

генеральная прокуратура рф

госдума рф

крушение двух танкеров в керченском проливе

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить сумму штрафов для владельца танкера "Волгонефть-212". Ранее арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" административный штраф 30 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента. "Многомиллиардный ущерб, погибшие краснокнижные птицы и дельфины, пострадавшие прибрежные ландшафты, где росли редкие растения. Труд тысяч волонтёров. И штраф 30 тысяч? Это, выходит, цена экологической катастрофы? Пусть каждый из виновных (даже "стрелочников" будет очень много!), заплатит эту сумму, и то будет в десятки раз больше! Готовлю обращение в Генпрокуратуру", - сказал РИА Новости Миронов. Он напомнил, что это один из танкеров, потерпевших катастрофу 15 декабря прошлого года в Керченском проливе, и разлившееся топливо, по сути, спровоцировало экологическую катастрофу, ликвидировать последствия которой помогали тысячи волонтёров со всей страны. "Эксперты называют разные цифры возможного ущерба. Самая большая, которую я видел – 33,4 миллиарда рублей. Однако это прямой ущерб. Если же оценить в перспективе, например, убытки для туристической отрасли, для других сфер экономики – цифры, думаю, вырастут весьма существенно", - отметил лидер эсеров. По его словам, суд признал вину судовладельца в нарушении требований техрегламентов. Миронов рассказал, что по словам представителя прокуратуры, "у судна компании имелся ограниченный район и сезон плавания (до 30 ноября). Несмотря на завершение сезона и с нарушением района плавания эксплуатация судна компании продолжилась в декабре". "Надеюсь, эта явная ошибка (надеюсь, что это именно ошибка, а не что-то большее) будет решена, и виновные получат справедливое наказание", - заключил депутат Госдумы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250202/tanker-1996859144.html

https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html

https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html

краснодарский край

керченский пролив

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, керченский пролив, севастополь, сергей миронов, генеральная прокуратура рф, госдума рф, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество