https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html
В Москве стала обязательной аттестация водителей такси
В Москве стала обязательной аттестация водителей такси - РИА Новости, 01.03.2025
В Москве стала обязательной аттестация водителей такси
В Москве и Московской области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной, прохождение тестирования теперь непременное условие для их работы в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:49:00+03:00
2025-03-01T00:49:00+03:00
2025-03-01T00:49:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Москве и Московской области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной, прохождение тестирования теперь непременное условие для их работы в столичном регионе. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 марта 2025 года заказы будут передаваться только тем водителям, которые успешно прошли тестирование. Аттестация не требует от водителей ничего нового. Она включает вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Пройти аттестацию можно в любое время онлайн в личном кабинете в системе КИС "АРТ". Она бесплатна и проходит в формате тестирования. Для успешной сдачи теста достаточно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут. Водители такси начали проходить тестирование с 12 августа 2024 года. Адаптационный период, который власти заложили на "бесшовный" переход в работе, составил полгода. За это время водители такси могли в комфортном темпе подготовиться, пройти бесплатное обучение и сдать тестирование. По последним данным, аттестацию прошли свыше 80 тысяч водителей, что составляет более 50% от 150 тысяч "активных" таксистов в столичном регионе. В свыше 80% случаев они сдают тестирование с первого раза.
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999765004.html
https://ria.ru/20250228/transport-2002090922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), авто
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Авто
В Москве стала обязательной аттестация водителей такси
В Москве и области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Москве и Московской области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной, прохождение тестирования теперь непременное условие для их работы в столичном регионе.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 марта 2025 года заказы будут передаваться только тем водителям, которые успешно прошли тестирование.
Аттестация не требует от водителей ничего нового. Она включает вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Пройти аттестацию можно в любое время онлайн в личном кабинете в системе КИС "АРТ". Она бесплатна и проходит в формате тестирования. Для успешной сдачи теста достаточно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут.
Водители такси начали проходить тестирование с 12 августа 2024 года. Адаптационный период, который власти заложили на "бесшовный" переход в работе, составил полгода. За это время водители такси могли в комфортном темпе подготовиться, пройти бесплатное обучение и сдать тестирование.
По последним данным, аттестацию прошли свыше 80 тысяч водителей, что составляет более 50% от 150 тысяч "активных" таксистов в столичном регионе. В свыше 80% случаев они сдают тестирование с первого раза.