https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html

В Москве стала обязательной аттестация водителей такси

В Москве стала обязательной аттестация водителей такси - РИА Новости, 01.03.2025

В Москве стала обязательной аттестация водителей такси

В Москве и Московской области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной, прохождение тестирования теперь непременное условие для их работы в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:49:00+03:00

2025-03-01T00:49:00+03:00

2025-03-01T00:49:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151186/74/1511867435_0:145:2121:1338_1920x0_80_0_0_ab6fb8607eb5a027cf0760a9dc77a29e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Москве и Московской области с субботы аттестация водителей такси становится обязательной, прохождение тестирования теперь непременное условие для их работы в столичном регионе. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 марта 2025 года заказы будут передаваться только тем водителям, которые успешно прошли тестирование. Аттестация не требует от водителей ничего нового. Она включает вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Пройти аттестацию можно в любое время онлайн в личном кабинете в системе КИС "АРТ". Она бесплатна и проходит в формате тестирования. Для успешной сдачи теста достаточно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут. Водители такси начали проходить тестирование с 12 августа 2024 года. Адаптационный период, который власти заложили на "бесшовный" переход в работе, составил полгода. За это время водители такси могли в комфортном темпе подготовиться, пройти бесплатное обучение и сдать тестирование. По последним данным, аттестацию прошли свыше 80 тысяч водителей, что составляет более 50% от 150 тысяч "активных" таксистов в столичном регионе. В свыше 80% случаев они сдают тестирование с первого раза.

https://ria.ru/20250217/gosduma-1999765004.html

https://ria.ru/20250228/transport-2002090922.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), авто