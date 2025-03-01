https://ria.ru/20250301/sud-2002407509.html

Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей

Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 01.03.2025

Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей

Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:12:00+03:00

2025-03-01T08:12:00+03:00

2025-03-01T08:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный в Москве в середине января оштрафовал Google на 8 миллиардов 8 миллионов рублей за неуплату административного штрафа. Речь идет о сумме в 4 миллиарда 4 миллиона рублей, такую санкцию один из столичных судов наложил на Google летом 2023 года также за неуплату штрафа, но за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации. Таким образом, "родоначальником" ситуации было решение Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. Ведомство в 2022 году признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей. Google попыталась обжаловать изначальное решение в арбитражных судах, но безуспешно. В судах общей юрисдикции фирма добивается отмены штрафов, назначенных за неуплату санкции от ФАС. Чертановский суд Москвы 4 марта рассмотрит жалобу на штраф в 8 миллиардов. Всего Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств.

https://ria.ru/20250222/google-2000943544.html

https://ria.ru/20241118/google-1984432453.html

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экономика, технологии, москва, россия, google, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии)