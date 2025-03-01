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Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 01.03.2025
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08:12 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/sud-2002407509.html
Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей
Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 01.03.2025
Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей
Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:12:00+03:00
2025-03-01T08:12:00+03:00
экономика
технологии
москва
россия
google
youtube
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный в Москве в середине января оштрафовал Google на 8 миллиардов 8 миллионов рублей за неуплату административного штрафа. Речь идет о сумме в 4 миллиарда 4 миллиона рублей, такую санкцию один из столичных судов наложил на Google летом 2023 года также за неуплату штрафа, но за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации. Таким образом, "родоначальником" ситуации было решение Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. Ведомство в 2022 году признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей. Google попыталась обжаловать изначальное решение в арбитражных судах, но безуспешно. В судах общей юрисдикции фирма добивается отмены штрафов, назначенных за неуплату санкции от ФАС. Чертановский суд Москвы 4 марта рассмотрит жалобу на штраф в 8 миллиардов. Всего Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств.
https://ria.ru/20250222/google-2000943544.html
https://ria.ru/20241118/google-1984432453.html
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экономика, технологии, москва, россия, google, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Москва, Россия, Google, YouTube, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Суд рассмотрит жалобу Google на штраф в восемь миллиардов рублей

Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей

© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира Google
Штаб-квартира Google - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный в Москве в середине января оштрафовал Google на 8 миллиардов 8 миллионов рублей за неуплату административного штрафа.
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Google задолжала в России миллиарды рублей
22 февраля, 04:10
Речь идет о сумме в 4 миллиарда 4 миллиона рублей, такую санкцию один из столичных судов наложил на Google летом 2023 года также за неуплату штрафа, но за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Таким образом, "родоначальником" ситуации было решение Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. Ведомство в 2022 году признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей.
Google попыталась обжаловать изначальное решение в арбитражных судах, но безуспешно. В судах общей юрисдикции фирма добивается отмены штрафов, назначенных за неуплату санкции от ФАС. Чертановский суд Москвы 4 марта рассмотрит жалобу на штраф в 8 миллиардов.
Всего Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств.
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Google оштрафовали на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам
18 ноября 2024, 17:13
 
ЭкономикаТехнологииМоскваРоссияGoogleYouTubeФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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