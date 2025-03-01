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Премьер Британии выразил непоколебимую поддержку Киева - РИА Новости, 01.03.2025
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03:13 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/starmer-2002390861.html
Премьер Британии выразил непоколебимую поддержку Киева
Премьер Британии выразил непоколебимую поддержку Киева - РИА Новости, 01.03.2025
Премьер Британии выразил непоколебимую поддержку Киева
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил "непоколебимую поддержку" Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:13:00+03:00
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в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил "непоколебимую поддержку" Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, сообщил представитель Даунинг-стрит. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Стармер пока решил воздержаться от комментариев по поводу напряжённых переговоров Трампа с Зеленским. "(Стармер - ред.) сохраняет непоколебимую поддержку Украины", - приводит слова представителя офиса британского премьера издание Independent. Представитель также сообщил, что Стармер провёл разговоры с Трампом и Зеленским. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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в мире, великобритания, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер
В мире, Великобритания, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер
Премьер Британии выразил непоколебимую поддержку Киева

Стармер выразил поддержку Киеву после перепалки Трампа и Зеленского

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил "непоколебимую поддержку" Киева после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, сообщил представитель Даунинг-стрит.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Стармер пока решил воздержаться от комментариев по поводу напряжённых переговоров Трампа с Зеленским.
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"(Стармер - ред.) сохраняет непоколебимую поддержку Украины", - приводит слова представителя офиса британского премьера издание Independent.
Представитель также сообщил, что Стармер провёл разговоры с Трампом и Зеленским.
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
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В миреВеликобританияКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир Стармер
 
 
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