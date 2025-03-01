Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/stantsiya-2002498822.html
Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ
Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025
Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ
Инспекторам МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС предоставляется доступ ко всем объектам для мониторинга состояния безопасности станции, заявил директор ЗАЭС Юрий РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:32:00+03:00
2025-03-01T20:32:00+03:00
безопасность
россия
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Инспекторам МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС предоставляется доступ ко всем объектам для мониторинга состояния безопасности станции, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ. "В целом обеспечивается доступ членам миссии ко всем объектам, которые они потребуют для мониторинга состояния безопасности атомной станции", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции. По его словам, если на работу представителей МАГАТЭ на станции и накладываются какие-то ограничения, это связано с обеспечением их безопасности на фоне воздействия противника. "Потому что территория постоянно подвергается огневому воздействию противника", - заявил он.
https://ria.ru/20250223/nagrada-2001075532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_f9be1f554223756b8bcbc60b56e45554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ

Директор Черничук: инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС открыт доступ ко всем объектам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Инспекторам МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС предоставляется доступ ко всем объектам для мониторинга состояния безопасности станции, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ.
"В целом обеспечивается доступ членам миссии ко всем объектам, которые они потребуют для мониторинга состояния безопасности атомной станции", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции.
По его словам, если на работу представителей МАГАТЭ на станции и накладываются какие-то ограничения, это связано с обеспечением их безопасности на фоне воздействия противника.
"Потому что территория постоянно подвергается огневому воздействию противника", - заявил он.
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Российского военного наградили за защиту миссии МАГАТЭ
23 февраля, 05:10
 
БезопасностьРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала