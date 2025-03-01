https://ria.ru/20250301/stantsiya-2002498822.html

Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ

Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025

Директор ЗАЭС рассказал о взаимодействии с инспекторами МАГАТЭ

Инспекторам МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС предоставляется доступ ко всем объектам для мониторинга состояния безопасности станции, заявил директор ЗАЭС Юрий РИА Новости, 01.03.2025

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2025-03-01T20:32:00+03:00

2025-03-01T20:32:00+03:00

безопасность

россия

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Инспекторам МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС предоставляется доступ ко всем объектам для мониторинга состояния безопасности станции, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ. "В целом обеспечивается доступ членам миссии ко всем объектам, которые они потребуют для мониторинга состояния безопасности атомной станции", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции. По его словам, если на работу представителей МАГАТЭ на станции и накладываются какие-то ограничения, это связано с обеспечением их безопасности на фоне воздействия противника. "Потому что территория постоянно подвергается огневому воздействию противника", - заявил он.

https://ria.ru/20250223/nagrada-2001075532.html

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безопасность, россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"