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Эксперт прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
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20:35 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ssora-2002499201.html
Эксперт прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в Белом доме
Эксперт прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в Белом доме - РИА Новости, 01.03.2025
Эксперт прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в Белом доме
Перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме, закончившаяся позором украинского президента, это еще не победа и не повод для иллюзий о новых друзьях в виде... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:35:00+03:00
2025-03-01T20:35:00+03:00
украина
сша
россия
ян гагин
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме, закончившаяся позором украинского президента, это еще не победа и не повод для иллюзий о новых друзьях в виде Соединенных Штатов, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Еще по итогам вчерашнего дня хотелось бы нашим особенно восторженным гражданам пояснить: что-то, что произошло вчера, этот позор Зеленского, его потеря власти и авторитета... это еще не победа. Нас еще ждет долгий-долгий и тяжелый путь. Поэтому все должны понимать, что любой мирный процесс — это переговоры", - сказал Ян Гагин. По мнению эксперта, в переговорах будут участвовать прежде всего Соединенные Штаты и Россия, как два самых сильных игрока. Но в этом процессе, в любом случае, появятся и европейские страны, которые оказывали и продолжают оказывать военную помощь Украине. И добавил, что каждый глава государства будет прежде всего отстаивать интересы своей страны. Это касается и РФ, и США, и остальных стран. "Никаких иллюзий насчёт новых появившихся друзей (в лице США - ред.) на данный момент, это просто попутчики, как это было всегда. Сейчас нам по пути, и сейчас у нас есть общая цель - остановить кровопролитие. Денацификация и демилитаризация Украины. Это прежде всего для нас", - пояснил Гагин. Он считает, что Штаты присоединятся к процессу денацификации Украины. Присоединятся также и европейские страны, так как сами люди, проживающие в этих государствах, не разделяют ценности, которые им навязывает руководство. Он подчеркнул, что руководство европейских стран, точно так же как Зеленский, сейчас находится под угрозой. "Возможно, это будет не так скоро, возможно, это будет не прямо сейчас, но уверен, что это произойдет, потому что так дальше не может быть. Потому что, как только Украина будет дезинфицирована, этот процесс пройдет по всей Европе", - сказал собеседник агентства. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002484312.html
https://ria.ru/20250301/ssora-2002455706.html
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украина, сша, россия, ян гагин, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
Украина, США, Россия, Ян Гагин, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал ссору Зеленского и Трампа в Белом доме

Политолог Гагин: ссора Зеленского и Трампа в Белом доме еще не победа

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме, закончившаяся позором украинского президента, это еще не победа и не повод для иллюзий о новых друзьях в виде Соединенных Штатов, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
«
"Еще по итогам вчерашнего дня хотелось бы нашим особенно восторженным гражданам пояснить: что-то, что произошло вчера, этот позор Зеленского, его потеря власти и авторитета... это еще не победа. Нас еще ждет долгий-долгий и тяжелый путь. Поэтому все должны понимать, что любой мирный процесс — это переговоры", - сказал Ян Гагин.
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По мнению эксперта, в переговорах будут участвовать прежде всего Соединенные Штаты и Россия, как два самых сильных игрока. Но в этом процессе, в любом случае, появятся и европейские страны, которые оказывали и продолжают оказывать военную помощь Украине. И добавил, что каждый глава государства будет прежде всего отстаивать интересы своей страны. Это касается и РФ, и США, и остальных стран.
«
"Никаких иллюзий насчёт новых появившихся друзей (в лице США - ред.) на данный момент, это просто попутчики, как это было всегда. Сейчас нам по пути, и сейчас у нас есть общая цель - остановить кровопролитие. Денацификация и демилитаризация Украины. Это прежде всего для нас", - пояснил Гагин.
Он считает, что Штаты присоединятся к процессу денацификации Украины. Присоединятся также и европейские страны, так как сами люди, проживающие в этих государствах, не разделяют ценности, которые им навязывает руководство. Он подчеркнул, что руководство европейских стран, точно так же как Зеленский, сейчас находится под угрозой.
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«
"Возможно, это будет не так скоро, возможно, это будет не прямо сейчас, но уверен, что это произойдет, потому что так дальше не может быть. Потому что, как только Украина будет дезинфицирована, этот процесс пройдет по всей Европе", - сказал собеседник агентства.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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