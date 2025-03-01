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Политолог рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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14:43 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ssora-2002455706.html
Политолог рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского
Политолог рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Политолог рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского
США после острой перепалки между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перестали быть союзником Киева, последствия этого могут быть... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:43:00+03:00
2025-03-01T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США после острой перепалки между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перестали быть союзником Киева, последствия этого могут быть масштабными, заявил украинский политолог Владимир Фесенко. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "США больше не союзник Украины", - приводит слова Фесенко агентство Франс Пресс, которому он дал комментарий. Эксперт предположил, что последствия произошедшего могут оказаться значительными, поскольку помощь США Киеву охватывала не только поставки оружия, но и предоставление военных разведданных, а также поддержку со связью. Ранее участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политического процесса на Украине, там начнет складываться широкая коалиция, заинтересованная в устранении Зеленского с политической сцены, а Трамп отдаст команду "фас" на его критику. Накануне профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет приказал американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Позднее газета Wall Street Journal написала, что сам Трамп приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250301/sholts-2002447963.html
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002442344.html
https://ria.ru/20250301/volodin-2002433988.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир фесенко, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Фесенко, НАТО
Политолог рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского

Политолог Фесенко: США после ссоры с Зеленским перестали быть союзником Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США после острой перепалки между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перестали быть союзником Киева, последствия этого могут быть масштабными, заявил украинский политолог Владимир Фесенко.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Олаф Шольц в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Трампа и Зеленского
13:42
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"США больше не союзник Украины", - приводит слова Фесенко агентство Франс Пресс, которому он дал комментарий.
Эксперт предположил, что последствия произошедшего могут оказаться значительными, поскольку помощь США Киеву охватывала не только поставки оружия, но и предоставление военных разведданных, а также поддержку со связью.
Ранее участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политического процесса на Украине, там начнет складываться широкая коалиция, заинтересованная в устранении Зеленского с политической сцены, а Трамп отдаст команду "фас" на его критику.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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13:00
Накануне профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет приказал американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Позднее газета Wall Street Journal написала, что сам Трамп приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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11:58
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ФесенкоНАТО
 
 
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