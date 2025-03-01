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Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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23:56 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/ssha-2002516362.html
Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ
Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа хочет публичных извинений от Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме, передает агентство... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T23:56:00+03:00
2025-03-01T23:56:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет публичных извинений от Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения", - пишет агентство. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN призвал Зеленского принести извинения после встречи с Трампом.
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сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ

Блумберг: администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского

© РИА Новости / СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет публичных извинений от Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 23:02
"Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения", - пишет агентство.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN призвал Зеленского принести извинения после встречи с Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский отказался извиняться перед Трампом
Вчера, 02:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)КиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
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