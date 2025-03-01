https://ria.ru/20250301/ssha-2002516362.html

Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ

Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа хочет публичных извинений от Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме, передает агентство... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T23:56:00+03:00

2025-03-01T23:56:00+03:00

2025-03-01T23:56:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

киев

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет публичных извинений от Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения", - пишет агентство. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN призвал Зеленского принести извинения после встречи с Трампом.

https://ria.ru/20250301/zapad-2002514466.html

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вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), киев, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио